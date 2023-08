La rappeur ontarien Tory Lanez a été condamné à 10 ans de prison pour avoir tiré et blessé la vedette Megan Thee Stallion en 2020. L’homme de 31 ans a été reconnu coupable au mois de décembre 2022 de trois chefs d’accusation.

L’annonce de la peine met fin à un procès qui a créé une tempête culturelle dans le milieu du hip-hop, mettant en lumière des enjeux tels que la toxicité en ligne et la misogynie à laquelle font face les femmes noires.

Megan Thee Stallion a témoigné que Tory Lanez, dont le nom légal est Daystar Peterson, a tiré sur son pied et qu’il lui avait demandé de danser alors qu’elle quittait un VUS dans lequel les deux se trouvaient.

Depuis que j’ai été tiré vicieusement par le défendeur, je n’ai pas eu une journée en paix , a partagé la victime dans une déclaration lundi. Lentement mais sûrement, je me guéris et je reviens, mais je ne serais plus jamais la même personne , a-t-elle poursuivi.

Tory Lanez, qui a grandi à Brampton, a demandé au juge David Herriford de la Cour supérieure de Los Angeles d’avoir pitié de lui. La victime était mon amie. Elle est toujours quelqu’un qui me tient à cœur , a-t-il dit.

Le rappeur ontarien est derrière les barreaux depuis qu’il a été déclaré coupable.