L’ancienne directrice du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sophie Roy, a été nommée mardi par le conseil municipal de Bromont à la tête de son service de police.

L’expertise de Mme Roy dans la métropole aura trouvé preneur rapidement en Estrie, où elle est établie depuis 2022.

Je suis honorée et enthousiaste d’accepter ce nouveau rôle. Je suis une policière avant tout et c’est une belle opportunité qu’on me propose de revenir à l’essence même d’un service de police de proximité , a déclaré la nouvelle cheffe de police de Bromont.

Sophie Roy avait marqué l’histoire de la police de Montréal en devenant la première femme à diriger le SPVM .

Même si la candidature de Fady Dagher avait été préférée par le comité de sélection de la Ville de Montréal, la haute gradée avait décidé de rester en poste à titre de directrice adjointe à la tête des enquêtes criminelles.

Au cours de son mandat intérimaire de huit mois, Mme Roy a mis en place des équipes spécialisées pour contrer la violence armée, ainsi que des projets de proximité communautaire dans certains quartiers marqués par la violence.

Communication et prévention

La Ville de Bromont a souligné que son éventail d’expertises a retenu l’attention du comité de sélection, son dévouement envers le service public et son intérêt pour la police de proximité .

Au cours de mes 100 premiers jours, je vais rencontrer et écouter le personnel en poste, qui constitue l’expertise et la force de notre service de police. Je compte également aller à la rencontre des acteurs importants de notre communauté afin d’offrir un service de proximité, dans une approche communautaire où la communication et la prévention seront au cœur de mes préoccupations , a ajouté Mme Roy.

De son côté, le maire de Bromont, Louis Villeneuve, a exprimé son enthousiasme pour cette nomination.

Son leadership inspirant et sa connaissance approfondie des enjeux de société permettront de renforcer davantage les liens entre notre service de police et les citoyens de Bromont , a déclaré le maire.

Sophie Roy succède à Jean Bourgeois, qui a été chef de police à Bromont au cours des 20 dernières années.

Elle entrera officiellement en fonction le 10 août prochain.