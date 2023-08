Dans la foulée du coup d'État au Niger, les États-Unis cherchent désormais à empêcher la Russie d'y avancer ses pions, espérant s'appuyer notamment sur les relations militaires de longue date entre Washington et Niamey.

Ce pays africain a été un pilier des opérations de lutte antiterroriste américaines et françaises au Sahel, en particulier depuis la prise du pouvoir par des militaires au Mali voisin, en 2020.

Ces derniers, rejetant la présence de forces occidentales, avaient en revanche accueilli à bras ouverts les mercenaires du groupe russe Wagner.

La numéro deux par intérim de la diplomatie américaine, Victoria Nuland, a reconnu lors d'un déplacement inopiné lundi à Niamey que peu de progrès avait été réalisé en vue de l'abandon du pouvoir par les auteurs du coup d'État mais que ceux-ci comprenaient bien les risques envers leur souveraineté lorsque Wagner est invité à s'immiscer dans les affaires du pays.

Selon la diplomate, Moussa Salaou Barmou, général de brigade nouvellement nommé chef d'état-major et qui fut son principal interlocuteur lors de sa visite, a étroitement collaboré par le passé avec les forces spéciales américaines.

Ouvrir en mode plein écran Le drapeau russe a été maintes fois visible lors des manifestations qui ont suivi le coup d'État. (Photo d'archives) Photo : AP / Sam Mednick

Signe de fortes relations d'alors entre Washington et Niamey, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, avait effectué, quelques mois avant le putsch, un déplacement historique au Niger, où il avait salué les progrès effectués sous la houlette du président Mohamed Bazoum.

Publicité

Le chef d'État nigérien avait d'ailleurs été un des invités d'honneur des sommets sur la démocratie et sur l'Afrique organisés par Joe Biden.

Influence russe

Les responsables américains n'ont pas constaté d'implication russe dans le coup d'État au Niger, mais ils pointent du doigt des opérations d'influence depuis lors, notamment des messages francophones sur les réseaux sociaux en soutien au putsch.

Antony Blinken a déclaré dans une entrevue à la BBC que le départ forcé du président Bazoum n'avait pas été fomenté par la Russie ou par Wagner , mais il a averti que le groupe russe de mercenaires essaierait d'en tirer profit .

Jouant sur les ressentiments envers la France, ancienne puissance coloniale, un message audio attribué au chef de Wagner, Evgueni Prigojine, affirme que le coup d'État n'est rien d'autre que la lutte du peuple nigérien contre les colonisateurs .

Pour Cameron Hudson, expert en affaires africaines au cercle de réflexion américain Center for Strategic and International Studies, le putsch a démontré que les puissances occidentales s'étaient reposées sur des postulats erronés à propos du Niger, où la France et les États-Unis ont déployé ensemble quelque 2500 militaires.

Je pense que Washington estimait qu'il avait affaire à un partenaire très fiable pour les Occidentaux.

Toutefois, selon l'expert, le Niger demeure différent du Mali et de la République centrafricaine, devenus des bastions de Wagner.

Publicité

Influences politiques

Les responsables militaires au Niger semblent ainsi désireux de conserver de bonnes relations avec les États-Unis, soutient M. Hudson, alors que Washington a suspendu son aide économique et demandé le retour à l'État de droit.

Cependant, si vous vous retrouvez sous la pression d'organisations internationales et régionales comme l' ONU , l'Union africaine et la CEDEAO , la Russie peut offrir, elle, une occasion de briser l'isolement , avance l'expert.

Wagner a soutenu des groupes armés au Soudan et en Libye et entretient des liens présumés avec le Burkina Faso. Ce groupe s'emploie à maintenir certains régimes en échange de l'accès à des minerais convoités et à d'autres ressources naturelles.

Et Moscou bénéficie de son côté de relations diplomatiques améliorées avec ces pays. Le Mali a ainsi été un des seuls pays à l' ONU à voter contre une résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Un mois avant le coup d'État au Niger, Evgueni Prigojine avait fait sa propre tentative de mutinerie en Russie, finalement avortée.

Toutefois, à la surprise des observateurs extérieurs, le chef de Wagner a survécu à cet échec. Il avait promis avant le renversement du président Bazoum que le groupe renforcerait ses opérations en Afrique.

Evgueni Prigojine a tissé un réseau si complexe d'entreprises et de mercenaires qu'il conserve de la valeur aux yeux du Kremlin, malgré la mutinerie , estime Heather Ashby, du Centre sur la Russie et l'Europe de l'USIP, un centre d'analyse paragouvernemental américain.