Les chaleurs extrêmes et la sécheresse continuent de nuire à l’agriculture en Saskatchewan

Alors que le mois de juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre selon le service européen Copernicus, les chaleurs extrêmes et les sécheresses compromettent plusieurs cultures en Saskatchewan.

Le dernier bilan hebdomadaire des récoltes du gouvernement provincial démontre que du 24 au 31 juillet, le taux d'humidité contenue dans les champs agricoles était insuffisant dans 49 % des cas et très insuffisant dans 38 % des cas.

Les pâturages ont également été touchés par le manque de précipitations, puisque plus de 40 % d'entre eux sont en mauvais état et 25 % sont en très mauvais état, selon la province.

Cette situation représente un défi pour certains agriculteurs de la Saskatchewan, comme Paul Hounjet, un agriculteur de Prud'homme, au nord-est de Saskatoon. Il se dit touché de plein fouet par cette situation et il s'attend à ce que ses récoltes baissent de moitié cette année.

Je ne sais pas si ça va payer le prix des factures. Ça va dépendre du prix des graines. Si le prix des graines est élevé, on va peut-être être OK.

Paul Hounjet précise toutefois que la sécheresse de cette année n'est pas aussi grave pour ses récoltes que celle de 2021.

Un effet des changements climatiques

Les vagues de chaleurs intenses risquent d'être de plus en plus fréquentes, explique l'agronome et économiste à l’Université McGill, à Montréal, Pascal Thériault.

Il y a eu une sécheresse en 2021 et on parlait d’un phénomène qu’on n’avait pas vu depuis 20 ans , indique-t-il. On en a une cette année, en 2023, et ça fait seulement deux ans depuis celle de 2021.

On voit cette année que l’on a des phénomènes météorologiques qui touchent l’ensemble du pays sur plusieurs productions , ajoute Pascal Thériault.

Je pense qu’avec les changements climatiques, ce qu’on risque de voir, c’est beaucoup plus de variabilité, de conditions météorologiques difficiles à prévoir.

Le ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan précise que les gouvernements provincial et fédéral ont mis plusieurs mesures en place pour aider financièrement les agriculteurs.

Publicité

Pascal Thériault estime que les programmes d’aide peuvent pallier les problèmes temporairement, mais la récurrence des aléas climatiques risque de compliquer la situation.

Pour le producteur, peut-être qu’une partie de ses revenus va être compensée pour ses pertes, mais ça ne nous donne toujours pas de grains de disponibles dans l'économie pour nourrir les gens.

Avec les informations de Perrine Pinel et Coralie Hodgson