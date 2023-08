Un financement de 250 000 $ pour l’entreprise régionale CoeurWay

L'entreprise régionale CoeurWay a reçu un financement de 250 000 $ de la part d'un investisseur privé de la région. Ce montant permettra à la compagnie de poursuivre le développement de sa plateforme qui vise à faciliter la prise de notes pour les professionnels de la santé à l'aide de la reconnaissance vocale.

Avec ce logiciel, les professionnels de la santé n'auront plus besoin de remplir à la main leur paperasse administrative. Il retranscrit directement dans les formulaires appropriés ce qui lui est dicté.

Ce 250 000 $-là permet justement la recherche et le développement de la plateforme. Nous, ça avait été confirmé en novembre et on l'a reçu en juillet. Donc c'est sûr que ça donne un bon souffle de plus à l'entreprise pour continuer nos opérations , a raconté mardi Marie Lavoie, présidente et cofondatrice de la plateforme CoeurWay.

L’identité de l’investisseur n’a pas été dévoilée.

Une version préliminaire de CoeurWay est actuellement en période de test.

Selon Marie Lavoie, les professionnels de la santé peuvent passer plus de 30 heures par semaine à prendre des notes et à remplir des formulaires. Les fondateurs ont donc voulu proposer une solution pour que les professionnels puissent se concentrer davantage sur leurs patients.

[Il y a] une grosse charge de travail qui est mise sur le remplissage de notes et de remplir les formulaires et tout ça. Ce qu'on entend surtout c'est que ce n'est pas le temps qui leur manque, mais c'est la paperasse qu'ils ont de trop. Nous ce qu'on propose c'est vraiment une solution qui va être par la voix. Donc à la suite d'un enregistrement, la note se génère dans le format qu'il faut pour le professionnel de la santé. Ça élimine vraiment la paperasse , a montré Marie Lavoie.

Un test bêta

Avant son lancement officiel prévu en janvier, une version préliminaire du logiciel pourra être testée par une centaine de professionnels de la santé dès le mois prochain. L'entreprise souhaite avoir le retour de travailleurs du milieu pour améliorer son logiciel.

S'il y en a qui sont intéressés de faire partie de la file d'attente de notre plateforme, c'est un test bêta fermé. On va sélectionner environ une centaine de professionnels. On va faire des entrevues, on va voir les gens justement pour voir comment ils l'utiliseraient , a expliqué de son côté Antoine Lavoie, également cofondateur de l’entreprise.

Déjà au Cégep de Chicoutimi

Le logiciel est toutefois déjà utilisé depuis un an par les étudiantes en soins infirmiers du Cégep de Chicoutimi. Celles-ci se disent impressionnées par son efficacité.

Ça révolutionnerait tellement nos journées. Il y a beaucoup d'infirmières qui ont passé à travers la COVID et l'épuisement est là. C'est tellement quelque chose qui pourrait redonner la petite flamme en tant qu'infirmière , a estimé une étudiante.

Je pense que ça va permettre d'ajouter une proximité avec le patient puis nous permettre d'améliorer nos soins , a ajouté une consœur.

La plateforme CoeurWay vise à faciliter l'expérience entre le personnel et les patients.

Des discussions ont été entamées avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour que ses employés essaient la plateforme.

Tous nos étudiants vont en stage au CIUSSS et c'est un projet qui va être amené au CIUSSS . Donc c'est intéressant que nos étudiants soient les premiers à l'utiliser et savoir comment l'utiliser , s’est réjouie Isabelle Bouchard, responsable du Centre interdisciplinaire de simulations en santé du Cégep de Chicoutimi.

CoeurWay a récemment été sélectionné par le programme Accélération d’Esplanade Québec. Dès septembre, la compagnie régionale aura donc l'aide d'experts du milieu de la santé pour continuer à développer son projet.

D’après un reportage d’Alexis Desnoyers Muckle