L'armée russe a affirmé mardi avoir visé un centre de commandement militaire ukrainien à Pokrovsk, après que l'Ukraine l'a accusée d'avoir pilonné des bâtiments civils faisant sept morts dans cette ville de l'est.

Dans la zone de la localité de Krasnoarmeïsk [nom soviétique de Pokrovsk], un centre de commandement avancé du groupement ukrainien "Khortytsia" a été frappé , a annoncé le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Ouvrir en mode plein écran Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense. Photo : Getty Images / NATALIA KOLESNIKOVA

L'Ukraine a immédiatement rétorqué que les Russes mentaient.

C'est un mensonge complet , a dit à l' AFP Serguiï Tcherevaty, le porte-parole du centre de commandement pour l'est de l'Ukraine : De mémoire, c'est la quatrième fois qu'ils prétendent une telle chose.

Lundi soir, à quelques dizaines de minutes d'intervalle, deux missiles russes sont tombés sur un pâté d'immeubles dans le centre de Pokrovsk, faisant 7 morts et 82 blessés, selon le dernier bilan donné par le chef ukrainien de l'administration militaire de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

Une douzaine de bâtiments qui abritaient un hôtel, des cafés, d'autres commerces, des appartements et des bureaux ont été touchés, a ajouté la même source. Mais c'est un immeuble d'habitation de cinq étages qui a été le plus affecté par la première frappe et l'hôtel voisin, Droujba, dans la seconde.

Ouvrir en mode plein écran Des sauveteurs travaillent près d'un bâtiment résidentiel endommagé par des tirs de missiles russes à Pokrovsk, dans la région de Donetsk, dans le cadre de l'invasion russe de l'Ukraine. Photo : Getty Images / ANATOLII STEPANOV / AFP

Les opérations de secours se sont terminées en fin d'après-midi, a annoncé le Service ukrainien des situations d'urgence. Elles avaient repris à l'aube, après une interruption pendant la nuit à cause du risque de nouveaux bombardements dans cette localité de 60 000 habitants avant la guerre, située à une quarantaine de kilomètres du front.

Des journalistes de l' AFP présents lundi soir ont vu les sauveteurs s'activer autour de l'immeuble de cinq étages, évacuant des blessés au milieu des gravats et faisant descendre certains de ses habitants coincés chez eux à l'aide d'une grande échelle.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé dès lundi soir une attaque contre un immeuble résidentiel ordinaire , postant une vidéo montrant des gens en train d'être extraits des décombres.

Ouvrir en mode plein écran Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Alina Smutko

Parmi les blessés figurent 31 policiers, 7 employés du service d'urgence de l'État et 4 militaires, a précisé le gouverneur Pavlo Kyrylenko. La seconde frappe est en effet intervenue alors que les secours étaient déjà à l'œuvre.

Depuis le début de l'invasion d'ampleur, 78 membres des services d'urgence d'État ont été tués et 280 blessés dans des frappes répétées des Russes sur des sites où les secours étaient déjà déployés, a dit à la presse Oleksandr Khorounjiï, le porte-parole de ce service.

Les terroristes russes ignorent avec cynisme toutes les normes et règles de la guerre.

La seconde frappe sur Pokrovsk alors que les secouristes étaient déjà sur place est odieuse , a commenté le porte-parole du chef de la diplomatie de l' UE , Peter Stano, estimant sur X – qui s'appelait Twitter jusqu'à récemment – que ce schéma cynique souligne la nature criminelle de l'agression russe .

Sur le plan militaire, la Russie a assuré lundi avoir avancé vers Koupiansk, une ville de l'est de l'Ukraine à environ 150 kilomètres au nord de Pokrovsk, dans une zone reprise en septembre dernier par les forces ukrainiennes, mais confrontée à une offensive russe depuis plusieurs semaines.

Les centrales nucléaires ukrainiennes en service pour l'hiver

Les centrales nucléaires ukrainiennes situées dans les territoires contrôlés par Kiev fonctionneront à plein rendement avant l'hiver pour fournir de l'électricité au pays a, pour sa part, assuré lundi l'opérateur ukrainien du nucléaire.

Toute la puissance dont nous disposons fournira le système électrique , après l'entretien de certains réacteurs avant l'hiver, a déclaré à la presse le président d'Energoatom, Petr Kotin, en direct de la centrale de Pivdennooukraïnsk, dans le sud de l'Ukraine, à l'occasion de la remise en service de l'un des ses trois réacteurs – chacun d'une puissance de 1000 mégawatts.

Ouvrir en mode plein écran L'un des trois réacteurs de la centrale de Pivdennooukraïnsk, dans le sud de l'Ukraine, a été remis en service. Photo : Reuters / STRINGER

L'Ukraine compte actuellement trois centrales – soit neuf réacteurs au total – sur le territoire qu'elle contrôle.

La quatrième et la plus grande d'Europe, celle de Zaporijia – dotée de six réacteurs –, est occupée par les forces russes depuis mars 2022.

Nous rentrerons dans l'hiver avec les neuf réacteurs à pleine capacité , a indiqué M. Kotin, précisant que quatre réacteurs actuellement en réparation seront opérationnels avant novembre, pour une puissance totale de près de 7600 mégawatts.

La centrale de Zaporijia, de 6000 mégawatts, est encore sous occupation donc c'est très important que nous en reprenions le contrôle , et ainsi il n'y aurait aucun problème pour fournir de l'électricité à l'Ukraine, a-t-il ajouté.

Selon Petr Kotin, les centrales nucléaires sous contrôle ukrainien n'ont pas été directement concernées par les vagues de bombardements russes sur les infrastructures électriques pendant l'automne et l'hiver, qui ont privé de courant des millions de foyers ukrainiens.

Le patron d'Energoatom n'a par ailleurs pas été surpris par les propos du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique ( AIEA ), Rafael Grossi, selon lequel aucun explosif n'a été trouvé par des experts de l'agence sur les toits de la centrale de Zaporijia.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, est profondément préoccupé par la situation sur les sites des centrales nucléaires de l'Ukraine. (Photo d'archives) Photo : afp via getty images / JOE KLAMAR