Stage intensif sur l’univers du cirque à l’école de danse Florence Fourcaudot

Adopter de nouvelles manières de bouger, c'est le défi que l'école Florence Fourcaudot, à Saguenay, lance à 19 jeunes danseuses du Québec. Le temps d'un stage intensif d'une semaine, du 6 au 11 août, elles se familiarisent avec l'univers du cirque.

Des artistes de renommée internationale animent ces ateliers pour une troisième édition.

Le jongleur professionnel Basile Pucek, qui performe à l'international, donne l’un de ces ateliers. Selon lui, intégrer le cirque à la danse permet d’aller chercher une autre dimension.

La jonglerie, la manipulation, c'est vraiment un monde qui est différent du ballet. J'aimerais apporter du nouveau matériel de mouvement, voir comment ils peuvent jouer avec des objets , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Basil Pucek animait un atelier sur la jonglerie dans le cadre du stage intensif de l'école Florence Fourcaudot. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

La directrice de l'école de danse Florence Fourcaudot, Julie Morin, ajoute que le cirque et la danse se complètent très bien.

Publicité

On aime que les danseurs puissent être en contact avec des mouvements plus acrobatiques et même éventuellement des accessoires pour que ça module la façon de bouger le corps. C'est difficile de l'expliquer concrètement. Mais c'est comme si on prenait une recette et au lieu de mettre toujours la même épice, on va essayer cette épice-là. Tranquillement pas vite on ajuste un peu la dose et finalement on trouve quelque chose de vraiment bon qu'on a inventé , raconte Julie Morin.

De son côté, le chorégraphe Edgar Zendejas met en scène des spectacles de cirque qui rayonnent aux quatre coins de la planète.

Basile, il est un très bon artiste de jonglerie. Mais il bougeait beaucoup le corps quand il fait [de la] jonglerie. Moi je garde son mouvement et pour moi c'est très intéressant , explique le directeur artistique, chorégraphe et fondateur d'une école de danse.

Dans une deuxième salle, d'autres danseuses pratiquent une chorégraphie aux mouvements saccadés, qui imitent ceux d'une bête sous la direction de Yosmell Calderon Meijas, artiste principal aux Ballets Jazz Montréal

J'opte pour ce type de mouvement que je qualifie de "grotesque". J'y mets beaucoup de tension, on y exprime son côté animal. Je fais appel à notre part primitive , explique en espagnol le danseur né en Russie, puis formé à Cuba.

Ouvrir en mode plein écran Les ateliers ont permis aux participantes de découvrir de nouveaux horizons. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Pour les participantes, ces ateliers les amènent à sortir de leur zone de confort.

Publicité

« C'est bien d'aller chercher des nouvelles techniques, des nouvelles manières de danser, un nouveau style qu'on n'est pas habituées de faire », lance une danseuse.

Ces apprentissages permettent aussi aux danseuses de faire de belles rencontres.

On retrouve des vieilles connaissances! [...] C'est vraiment agréable de se recroiser quelques années plus tard et de revivre notre passion. Parce que c'est ça qui nous unit, le plaisir de se retrouver dans un studio de danse , note une autre participante.

L'école de danse Florence Fourcaudot espère répéter l'expérience pour une quatrième année.

D'après le reportage d'Alexandra Duchaine