La gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a déclaré l'état d'urgence mardi, citant un afflux de migrants cherchant un abri à un moment où le coût du logement, déjà rare, continue d'augmenter.

Près de 5600 familles ou plus de 20 000 personnes, dont beaucoup sont des migrants, vivent actuellement dans des refuges publics, y compris des nourrissons, de jeunes enfants et des femmes enceintes. Environ 3100 familles étaient dans la même situation il y a un an, soit une augmentation d'environ 80 %, a déclaré Mme Healey.

De nombreux migrants arrivent par avion en provenance d'autres États. Au cours des seules dernières 48 heures, a indiqué la gouverneure, 50 familles de migrants ont atterri dans l'État et ont besoin d'un abri.

C'est exponentiellement plus que ce que notre État est en mesure d'offrir dans le cadre de notre programme d'aide d'urgence, a-t-elle déclaré. Ces chiffres sont dus à une augmentation du nombre de nouveaux arrivants dans notre pays qui ont traversé certaines des épreuves les plus difficiles imaginables.

Les migrants qui arrivent dans le Massachusetts sont le visage de la crise internationale des migrants et arrivent à un moment où l'État connaît déjà une crise du logement , a souligné Mme Healey.

Prêts à travailler

Dans une lettre au secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, la gouverneure appelle le gouvernement fédéral à une aide financière et, plus urgent encore, à des autorisations de travail accélérées pour permettre aux nouveaux arrivants de trouver plus rapidement un emploi et de commencer à gagner leur vie.

Les autorisations de travail étaient l'un des principaux moteurs de la crise. Actuellement, note Mme Healey, il faut attendre des semaines, des mois, voire plus d'un an pour recevoir les autorisations.

Nos nouveaux arrivants sont les plus désireux de travailler. La dernière chose qu'ils veulent, c'est d'être dépendants , a-t-elle relevé.

Dans le cadre de la déclaration d'urgence, la gouverneure a fait savoir qu'elle renouvelait un appel aux organisations locales qui peuvent aider ceux qui cherchent un abri ainsi qu'aux personnes souhaitant parrainer une famille dans leur maison.

Ouvrir en mode plein écran La gouverneure démocrate du Massachusetts, Maura Healey, demande aux gens et aux différents organismes de faire preuve de générosité et d'accueillir des migrants. (Photo d'archives) Photo : afp via getty images / Joseph Prezioso

L'État a également lancé un nouveau fonds d'aide aux migrants. Les contributions seront utilisées pour aider à payer une gamme de biens et de services pour les nouveaux arrivants, incluant la nourriture, les vêtements, les couches et le transport, ainsi que les examens de santé, les services de traduction, l'assistance juridique et les cours d'anglais.

Le Massachusetts est légalement tenu de fournir un abri aux familles admissibles par le biais de son programme d'aide d'urgence.

Geralde Gabeau, directrice générale de l'Immigrant Family Services Institute, a travaillé avec des immigrants arrivant d'Haïti et a déclaré qu'ils étaient prêts à se mettre au travail.

Les nouvelles familles qui arrivent dans nos communautés sont des êtres humains merveilleux, a-t-elle souligné. Ils sont prêts à travailler. Ils sont prêts à contribuer à notre économie.

Un problème généralisé

Mme Healey et les législateurs de l'État devraient annuler la politique du droit au logement de l'État, a déclaré Paul Diego Craney, du groupe conservateur Massachusetts Fiscal Alliance.

Il est peut-être temps pour la gouverneure de se rendre à la frontière sud pour constater la crise ouverte.

Plus de 80 villes et villages de l'État ont déjà ressenti l'impact des nouveaux migrants et soutiennent la déclaration d'urgence, a déclaré Geoff Beckwith, directeur général de la Massachusetts Municipal Association.

Les dirigeants communautaires veulent que les agences étatiques et fédérales interviennent pour fournir à ces familles les services et le soutien dont elles ont besoin pour être en sécurité et en bonne santé , a-t-il soutenu.

D'autres États ont été confrontés à des défis liés à la montée en flèche du nombre de migrants.

Lundi, le maire de New York, Eric Adams, a annoncé un plan visant à héberger jusqu'à 2000 migrants sur une île de l'East River, où un centre pour migrants a été créé l'année dernière pour ensuite être démantelé des semaines plus tard.

Certains États dirigés par des républicains, notamment le Texas et la Floride, ont transporté des immigrants par bus ou par avion vers des États et des villes dirigés par des démocrates, comme la Californie et le Massachusetts, New York et Chicago.

L'année dernière, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a fait transporter 49 migrants vénézuéliens vers Martha's Vineyard, une enclave haut de gamme du Massachusetts.