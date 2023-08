Des efforts en cours pour protéger Yellowknife des feux avoisinants

Les autorités municipales et territoriales redoublent d’efforts pour contrer l'avancée des brasiers qui font rage tout autour de la capitale ténoise, bien que Yellowknife ne soit pas encore considérée comme menacée par les flammes.

Le feu de Behchokǫ̀/Yellowknife qui n’est toujours pas maîtrisé s’étend sur 115 000 hectares à environ 35 km de la ville. Plus de 120 pompiers et plusieurs avions-citernes combattaient, mardi, directement les flammes.

En marge de cette lutte, des opérations de brûlage dirigé ont été entamées, lundi, par les services de lutte contre les incendies le long de la route 3 forçant sa fermeture pendant plus de 8 heures.

Selon l’agent d’information des feux du territoire, Mike Westwick, les travaux vont bon train et sont achevés à plus de 60 %. [Le brûlage dirigé] vise à influencer le combustible qui se trouve présentement devant [l’incendie] et le brûlage dirigé était nécessaire de façon à brûler la végétation dans la voie du feu.

Mardi, la route 3 a de nouveau été fermée à la circulation pendant une heure à cause de la proximité du feu. Un autre incendie à 19 km cette fois au nord de la Ingraham Trail s’est par ailleurs rapproché, forçant les autorités à aviser les propriétaires de chalets à prendre leurs précautions.

Ouvrir en mode plein écran Les Territoires du Nord-Ouest dénombrent 221 feux actifs en date du 8 août dont trois sont situés près de Yellowknife, la capitale. Photo : Radio-Canada

La Ville prend des mesures

La Ville de Yellowknife a, pour sa part, entamé des travaux pour élargir ses coupe-feux à l’ouest, près de l’étang d’épuration, du boulevard Deh Cho, du quartier industriel Eagle et des sentiers à l’ouest des sablières.

La directrice de la Ville, Sheila Bassi-Kellett, explique qu’en plus des coupe-feux, des systèmes de gicleurs, certains en provenance de l’Alberta, seront par ailleurs installés. Nous savons que nous sommes vulnérables dans les secteurs ouest et sud-ouest en ce qui a trait aux feux de forêt , précise-t-elle.

Il s’agit de mesures préventives que nous prenons parce que les conditions météorologiques sont très sèches et nous devons nous assurer de tout faire en notre pouvoir.

Les résidents de Yellowknife qui souhaitent se protéger de la fumée peuvent se réfugier, gratuitement, au centre sportif quand l’indice de qualité de l’air établi par Environnement Canada atteint ou dépasse le niveau 7.

Les Territoires du Nord-Ouest dénombrent 221 incendies de forêt s’étendant sur plus de deux millions d'hectares.

Avec les informations de Francis Tessier-Burns et Jared Monkman