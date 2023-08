La Municipalité de Métis-sur-Mer propose un second règlement de zonage qui permettrait au Groupe JGS de transformer 20 % de la superficie du golf Boule Rock en terrain de camping pour véhicules motorisés. Malgré la révision à la baisse du projet, les préoccupations de groupes de citoyens demeurent vives.

La salle était pleine à la séance du conseil municipal, lundi soir, pour la présentation du changement de zonage qui permettrait au terrain de golf Boule Rock d'accueillir un parc de véhicules récréatifs et les infrastructures associées.

On a eu des limites pour que le golf soit prioritaire et le camping secondaire , a expliqué mardi le maire de la municipalité, Jean-Pierre Pelletier. On a parlé de 20 % de la superficie et des activités.

Il précise que cette réglementation pourrait toutefois être annulée dans le cas d'un vote d'opposition lors d'un potentiel référendum qui pourrait avoir lieu auprès des propriétaires fonciers possédant des propriétés à proximité du Boule Rock.

Dans les semaines qui viennent, on veut faire des consultations publiques pour essayer de les rassurer ou de répondre à des questions qu’ils pensent qu’on n’a pas répondu , dit le maire.

Malgré la révision à la baisse du projet, plusieurs citoyens mobilisés au sein du comité citoyen de Métis-sur-Mer et du groupe Métis futur souhaitent plus d’études et dénoncent le manque d’acceptabilité sociale du projet.

Je pense que les gens auraient vraiment besoin d’être rassurés, qu’il y ait des études dignes de ce nom , énonce Marie-Claude Giroux, résidente de Métis et membre du comité citoyen. Une fois qu’on aura le bras dans le tordeur… c’est maintenant qu’il faut y penser. Je pense qu’il faudrait faire preuve de prudence.

Au moins, ils n’autorisent pas la zone camping sur toute la zone du golf. Déjà, c’est un avancement, mais on s’attendait plus à des discussions , poursuit-elle.

Marie-Claude Giroux déplore que des consultations publiques ont été planifiées au cours de la même séance du conseil lors de laquelle l’adoption du règlement de zonage pourrait être adopté au cours de l’été, ne laissant pas de marge de manœuvre pour la prise en compte des commentaires des citoyens dans la réglementation.

Des citoyens inquiets

Des citoyens réclament notamment des études concernant l’alimentation en eau du camping en lien avec la capacité de la nappe phréatique. Ils se questionnent sur le manque de capacité de la Municipalité face aux risques d’incendie – un site de camping étant considéré plus vulnérable aux incendies.

Approuvant le projet d’écoquartier qui devrait voir le jour dans la municipalité, certains citoyens se questionnent sur l’acceptabilité écologique du projet de camping motorisé.

Enfin, certains énoncent des appréhensions en lien avec la réputation du promoteur, le Groupe JGS mené par l’homme d’affaires Jean-Guy Sylvain, pour sa gestion d’autres projets ailleurs dans la province et en Floride.

À Métis-sur-Mer, le Groupe JGS est représenté par Jean-François Fortin, maire de Sainte-Flavie, qui est aussi copropriétaire du club de golf Boule Rock et gestionnaire des actifs du Groupe JGS dans l’Est-du-Québec. Le projet, rassure-t-il, devra respecter les normes environnementales.

On s’est associés à des firmes environnementales reconnues , dit-il. Nous avons décidé de faire un camping avec les plus hauts standards écologiques et environnementaux, toutes les autorisations environnementales vont être bien remplies. Le ministère de l'Environnement du Québec va autoriser le camping seulement s’il respecte les plus hautes normes environnementales. Il y a plusieurs pare-feux qui permettent, à mon avis, d’être garants que ce projet va être bien fait.