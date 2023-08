Place du Royaume a célébré ses 50 ans

Le centre commercial Place du Royaume, sur le boulevard Talbot à Chicoutimi, a célébré son 50e anniversaire mardi.

Il y a plus d’un demi-siècle, les pelles mécaniques s'activaient sur des terrains encore vierges dans un secteur inhabité de Chicoutimi. Le 8 août 1973, Place du Royaume, le plus gros centre commercial de la région, ouvrait ses portes.

Comme l'ensemble des centres d'achats développés dans les années 60-70, on parle d'un modèle commercial développé autour de l'automobile. Donc, le centre commercial est à côté d'un gros boulevard où l'on parle de six à huit voies avec un immense stationnement autour. Puis ensuite, on parle du développement des banlieues , a analysé l’urbaniste Pier-Luc Dufour.

L'urbaniste Pier-Luc Dufour Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Le projet à l'époque avait quelque chose de grandiose : 1800 places de stationnement, 1 750 000 pieds carrés de boutiques et un investissement de 7,5 millions de dollars. L'artère commerciale du boulevard Talbot venait de naître.

Je me souviens que ça avait fait beaucoup la manchette des journaux et des bulletins télévisés parce que c'était quand même un événement dans la région. C'était le premier gros centre d'achat et j'avais l'impression que ça mettait la région sur la mappe , s’est rappelé un homme interrogé mardi.

Dès 1973, Place du Royaume comptait 1800 cases de stationnement. Photo : Radio-Canada

Déjà un demi-siècle que les familles de la région et également d'ailleurs s'y arrêtent pour magasiner ou simplement pour socialiser autour d'un café dans l'aire de restauration.

Je viens ici pour prendre un repos. Je viens rencontrer des amis. Je viens prendre un café , a raconté un autre homme.

Plusieurs bannières se sont succédé au fil des 50 ans d'existence de Place du Royaume. Photo : Radio-Canada

C'est un lieu de souvenirs pour bien des gens, que ce soit la visite du père Noël, un rendez-vous galant ou du magasinage pour les petites ou les grandes occasions.

On vient pour socialiser puis acheter, je n’ai jamais besoin de grand-chose , a ajouté un troisième client.

De nombreuses boutiques au fil des ans

En un demi-siècle, plusieurs boutiques sont disparues de Place du Royaume, mais l'une d'entre elles a résisté.

Laura Secord, la madame qui travaillait là, je la connaissais et puis lorsqu'on allait chez Laura Secord c'était exceptionnel. Elle était vendeuse! On partait de là avec du chocolat plein les poches! , s’est souvenu un client de la première heure.

Le stationnement de Place du Royaume est souvent bien rempli. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Mardi, Place du Royaume a célébré son 50e anniversaire, avec de l'animation, des ballons et un Photomaton.

Dans les dernières années, le modèle du centre commercial a été mis à mal avec la montée du commerce en ligne. Pendant la pandémie, de nombreux magasins ont fermé leurs portes et les locaux vides se multipliaient. Un d'entre eux a même servi de clinique de vaccination.

Une clinique de vaccination avait été installée à Place du Royaume à un moment de la pandémie de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Plusieurs prévoyaient alors le début de la fin pour Place du Royaume. Force est de constater que le centre commercial s'est bien sorti de la crise et que l'attachement de la population reste encore très fort.

D'après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque