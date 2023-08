Pourquoi la rentrée au collégial arrive-t-elle si tôt en août?

Environ 80 000 étudiants au collégial retourneront sur les bancs de l'école durant la semaine du 21 août. La reprise des cours force de nombreuses entreprises à s’ajuster. Certaines souhaiteraient même que la date de la rentrée soit retardée. Un rêve impossible à faire cohabiter avec le calendrier scolaire.

C’est le cas d’Éric Desgagnés, copropriétaire de Cidrerie & Vergers Pedneault et du restaurant Le Corylus à L’Isle-aux-Coudres. Dix de ses employés quitteront leur poste au cours des prochains jours pour la rentrée scolaire, qui aura lieu, pour certains, à des centaines de kilomètres de Charlevoix.

On n'a pas de problème de main-d'œuvre en général, on a un problème de main-d'œuvre très très pointu fin août , explique-t-il.

Éric Desgagnés est copropriétaire de Cidrerie & Verger Pedneault à L'Isle-aux-Coudres.

Les deux dernières semaines du mois d’août sont cruciales pour les affaires d’après lui, et il doit servir une clientèle encore nombreuse avec moins de personnel.

Ses préoccupations trouvent écho à l’Association Hôtellerie du Québec, pour qui le mois d’août est le plus important dans l’année.

Le mois d'août est un mois très fort sur le plan touristique. Il est important. On a besoin d’avoir toutes nos ressources humaines avec nous , explique la PDG de l’association, Véronyque Tremblay.

C’est certain que si le calendrier était modifié, ça nous donnerait un beau coup de pouce , ajoute-t-elle.

Véronyque Tremblay, pdg de l'Association Hôtellerie du Québec.

Fermeture des piscines

Traditionnellement, le retour en classe des cégépiens provoque aussi la fermeture de nombreuses piscines extérieures. À la Ville de Québec, plusieurs d’entre elles fermeront d’ailleurs le 20 août, la veille de la rentrée collégiale.

Une réalité à laquelle doivent s’habituer les gestionnaires, dont Richard Bernier, président de Service de sauveteurs, dont les employés surveillent 120 plans d’eau dans la région de Québec.

Dans nos employés, la proportion de gens qui sont au cégep est d'environ 60 %. Ce qui fait en sorte qu'en début de saison, lorsqu'on prévoit nos contrats avec nos clients, on indique tout le temps que nous allons terminer à partir du retour en classe , explique-t-il.

Des camps de jours qui terminent plus tôt aussi

De nombreux camps de jours cesseront d’accueillir les enfants une semaine ou deux avant la rentrée au primaire. Claude Servant, directeur général des Camps Académie, affirme que le fait qu’environ la moitié de ses moniteurs soient étudiants au cégep n’aide pas.

Claude Servant, directeur général des Camps Académie.

Cependant, il explique que c’est pour des raisons d’entretien des locaux qu’il doit diminuer ses services lors de ces semaines.

Nous, on utilise les locaux des écoles pendant la période de l’été, et ils doivent avoir un certain temps pour nettoyer les écoles, alors c’est pour ça qu’on doit fermer les camps après la huitième semaine de l’été , explique-t-il.

Pourquoi une rentrée aussi hâtive au collégial?

Par courriel, la Fédération des cégeps reçoit des commentaires sur la date hâtive de la rentrée, chaque année au mois d’août . En vertu de la Loi sur les collèges, le calendrier des établissements doit respecter des règles bien précises.

Les sessions ont 75 jours de cours plus 7 jours d'évaluation. Donc une session, c'est 82 jours, et il faut que les 82 jours arrêtent avant Noël , explique Pierre Doray, professeur associé au département de sociologie de l’ UQAM , spécialisé en sociologie de l’éducation.

En tenant compte des jours fériés, la rentrée scolaire a donc lieu la semaine du 21 août cette année.