Excédés par le bruit, des citoyens réclament l’autoroute 20 à Saint-Fabien

Des citoyens de Saint-Fabien qui habitent près de la route 132 se mobilisent pour demander à Québec d'accélérer la cadence dans le dossier du parachèvement de l'autoroute 20. Une pétition d’une soixantaine de noms en faveur de la construction de l’autoroute à Saint-Fabien a été déposée au conseil municipal.

Les signataires, qui vivent le long de la route, disent être grandement affectés par le bruit et le risque d’accidents liés au trafic. Dans ce contexte, le tronçon de l’autoroute 20 entre Trois-Pistoles et Rimouski doit être construit rapidement, selon eux.

Ça ne bouge pas. Personne ne bouge pour faire l'autoroute! On n'entend pas parler de nous sauf les gens qui sont contre. Puis, ça se détériore de plus en plus , déplore Blandine Michaud, l’instigatrice de la pétition.

On aimerait ça profiter du dehors quand il fait beau, mais quand on ne s’entend pas parler, ce n'est pas évident!

La pétition demande aux élus de faire pression sur Québec pour que l'autoroute 20 soit rapidement construite entre Trois-Pistoles et Le Bic.

Publicité

Le maire de Saint-Fabien, Mario Beauchesne, dit comprendre les préoccupations des signataires. Le bruit, on ne peut pas l’éliminer et on ne peut pas diminuer le trafic non plus. La solution, c’est la 20, j’en suis convaincu. [...] Mais au niveau environnemental et commercial, il faut parler avec le ministère pour voir où on s’enligne là-dessus.

Avant de prendre une décision, il souhaite s’assurer que les tracés et les emplacements des sorties qui seront envisagés avantageront les commerces de sa municipalité.

De plus en plus de trafic

Des citoyens semblent constater une augmentation du nombre d’automobiles et de véhicules lourds qui circulent sur la route 132 au fil des années.

Selon les calculs de Blandine Michaud, un véhicule de transport lourd passerait chaque minute devant sa demeure.

Son impression semble confirmée par les données du ministère des Transports.

Selon le ministère, en été, 5000 véhicules de plus par jour circulent sur ce tronçon qu'il y a 20 ans. Le trafic journalier est passé de 7400 à plus de 12 000 véhicules.

Un peu plus de 15 % d’entre eux sont des camions lourds qui devraient plutôt rouler sur une autoroute, selon Blandine Michaud.

Les gens ne réalisent pas le trafic qu’on a maintenant.

Ouvrir en mode plein écran Blandine Michaud est l'instigatrice de la pétition. « Ça n'a plus aucun sens, c'est vraiment rendu très difficile sur la route 132 Est et ça prend l'autoroute 20 », peut-on y lire. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Dans quel ordre sera construite l’autoroute 20?

Blandine Michaud et d'autres résidents de Saint-Fabien aimeraient aussi que le ministère des Transports change ses plans et réalise d'abord le tronçon d'autoroute 20 qui doit s'étendre de Trois-Pistoles au Bic.

En fait, ils souhaiteraient que ce segment d'autoroute soit construit avant celui qui reliera Notre-Dame-des-Neiges à Trois-Pistoles et qui implique la construction d'un pont.

Le ministère indique qu'il ne compte pas changer ses plans pour la construction de l’autoroute. Un plus grand nombre d'étapes reste à être franchi dans le cas du tronçon entre Trois-Pistoles et Le Bic, notamment celle de l'évaluation environnementale. Les tracés pour ce tronçon doivent aussi être complètement revus, explique le porte-parole du MTQ , Jean-Philippe Langlais.

Ouvrir en mode plein écran Des citoyens de Saint-Fabien, qui habitent près de la route 132, se mobilisent pour demander à Québec d'accélérer la cadence dans le dossier du parachèvement de l'autoroute 20. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

La ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette-Vézina, s’est dite très sensible à la demande des signataires de la pétition.

Publicité

J'ai eu des rencontres avec ma collègue [la ministre des Transports] Geneviève Guilbault, mais aussi avec le ministère pour s'assurer que ce projet-là demeure une priorité, qu'on fasse cheminer le projet , soutient-elle.

Maïté Blanchette-Vézina assure que les études pour le tronçon entre Trois-Pistoles et Rimouski sont en train d’être mises à jour.

Le ministère des Transports indique qu'il est encore trop tôt pour fixer un échéancier pour le début des travaux de construction sur les derniers segments de l'autoroute 20.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux