Eau contaminée aux PFAS : la facture pourrait atteindre 50 M$, selon Michel Potvin

Le dossier des composés perfluorés (PFAS) à La Baie continue de créer des débats. Le président de la Commission des finances de Saguenay, Michel Potvin, a indiqué lors de la séance du conseil municipal, mardi midi, que la facture pourrait atteindre 50 millions de dollars.

La séance se tenait au Vieux Théâtre à La Baie.

Lors de la dernière assemblée, il avait été question d'un montant de plusieurs dizaines de millions de dollars, sans plus de précision.

Mardi, le conseil a autorisé un emprunt temporaire jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars supplémentaires. Ce montant s’ajoute aux deux règlements d’emprunts totalisant 6 millions adoptés le mois dernier pour installer des filtres de façon temporaire puis chercher une nouvelle source d’eau potable.

Rappelons que ce sont les secteurs de Port-Alfred et Grande-Baie qui sont alimentés par l’eau contaminée puisée de part et d’autre de la rivière à Mars, en contrebas de la base de Bagotville où des mousses extinctrices ont contaminé les eaux souterraines.

Ouvrir en mode plein écran L'eau du puits 71, situé le long de la rivière à Mars sur le chemin Saint-Louis, a présenté un taux élevé de PFAS. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

De son côté, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a indiqué que la demande de remboursement a déjà été déposée auprès du ministère de la Défense nationale (MDN). Julie Dufour est persuadée qu'Ottawa paiera la facture, ou du moins une bonne partie, même s’il n’existe aucune entente écrite.

Publicité

La réclamation est déjà déposée au ministère fédéral. Il y a un engagement clair du premier ministre et nos administrations qui jasent en temps réel. Donc pour vrai, on a quand même des communiqués de presse de la ministre Anand. Pour vrai, je suis en toute confiance qu'on puisse être capable de régler. Donc est-ce que ce sera 100 % de la facture ou un petit peu moins? Pour vrai, les échos que j'ai jusqu'à maintenant, c'est que nos administrations travaillent en étroite collaboration , a expliqué la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Anita Anand a depuis été remplacée par Bill Blair à la tête du MDN .

Lors de la séance, Michel Potvin a également lancé l’idée d’une taxe spéciale pour rembourser les emprunts, mais Julie Dufour a rejeté sur-le-champ cette suggestion.

Info-Santé 811

Par ailleurs, certains citoyens voudraient que la Ville ait plus de leadership pour réclamer des analyses détaillées de l’eau potable, mais aussi pour devancer la rencontre d'information prévue en septembre prochain.

L'ancien cadre du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean Jean-François St-Gelais fait partie de ceux qui se sont présentés au micro.

Concernant les tests pour détecter les niveaux des PFAS , Julie Dufour a ajouté être à l’aise avec les analyses qui sont déjà effectuées à l’heure actuelle. Elle invite les citoyens inquiets à faire appel à la ligne Info-Santé 811.

La santé publique, je ne peux pas rentrer dans leurs compétences à eux. On comprend que c'est des médecins, c’est leur spécialité, donc ils se gouvernent. Moi, à partir du moment où il y a le 811, il y a des gens qui ont été formés et répondent de façon personnelle à tous les citoyens. Nous autres à la Ville, on n'a reçu que très peu d'appels à ce sujet-là. Il y a le docteur Aubin qui est ressorti, donc moi, ce que je dis aux citoyens qui sont inquiets, qui ont besoin de plus d'informations, [appelez le] 811, il y a quelqu'un qui est formé de façon personnelle pour vous répondre , a-t-elle ajouté.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien cadre du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jean-François St-Gelais, s'est présenté devant le conseil de Ville, mardi, pour poser des questions aux élus. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

Récemment, le directeur régional de la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Donald Aubin, a fait une tournée des médias. Il a alors assuré que les PFAS détectés dans l’eau de La Baie ne font pas partie des types jugés toxiques. Il a réaffirmé que l’eau est potable.

Publicité

Donald Aubin avait aussi annoncé que des tests supplémentaires étaient déjà menés.

Les effets liés aux PFAS comprennent entre autres des plus petits poids à la naissance chez les bébés, certains types de cancers, des problèmes de cholestérol et une réponse diminuée aux vaccins.

Il a aussi été annoncé que le MDN assumera les frais pour les tests des puits de résidents.

D'après un reportage de Julien Boudreault-Gauthier