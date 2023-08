Un nombre record de 641 médecins au privé au Québec

Les médecins qui font le saut au privé sont de plus en plus nombreux au Québec.

Selon les données les plus récentes de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), la proportion de médecins omnipraticiens et de médecins spécialistes non participants a franchi cet été le cap des 3 %.

Parmi les 21 371 médecins au Québec, ils sont désormais 641 à exercer au privé à temps plein, sinon en alternance avec leur pratique dans le réseau public.

Comme le précise une porte-parole de la RAMQ , depuis 2018, le pourcentage de médecins non participants a augmenté, mais légèrement [...], et cela représente 3 % des médecins admissibles . On en comptait 2 % il y a quelques années.

Les omnipraticiens représentent près de 70 % des médecins au secteur privé, et les spécialistes, plus de 30 %.

On trouve non seulement des dermatologues et des chirurgiens plastiques mais aussi des anesthésistes, des gynécologues, des radiologistes, des psychiatres et une poignée de pneumologues.

Un médecin qui décide de travailler au privé comme médecin non participant doit notamment en informer la RAMQ , aviser ses patients qu’ils doivent assumer entièrement les honoraires et afficher les tarifs dans la salle d’attente de son cabinet.

Comme le constatait Radio-Canada l’automne dernier, bien des médecins apprécient la liberté professionnelle que leur procure leur employeur privé ainsi que la gestion de leur horaire.

Je trouve ça effrayant

La Dre Isabelle Leblanc, du groupe Médecins québécois pour le régime public , se désole du nombre croissant de médecins qui font le saut au privé.

Je trouve ça effrayant. Ça montre l'accélération de la privatisation de la médecine au Québec , affirme-t-elle.

Je suis un médecin enseignant, et là, chaque année, on a des résidents qui terminent leur spécialité en médecine de famille et, tout de suite, ils vont au privé. C'est rendu un choix comme un autre, et ça, je trouve que c'est très problématique , ajoute-t-elle.

À la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), on réitère que la priorité est le réseau public.

Nous croyons en un système public universel accessible à tous et nous trouvons extrêmement malheureux l’exode vers le privé d’un nombre croissant de médecins de famille et d’autres professionnels en soins, notamment les infirmières et les IPS [infirmières praticiennes spécialisées], par exemple , nous écrit son porte-parole, Jean-Pierre Dion.

Former plus de médecins

Au cours des prochaines semaines, le ministre Christian Dubé doit relancer l’étude de son projet de loi 15 destiné à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace.

M. Dubé a également annoncé au mois de juillet qu’il autorisait la formation et le recrutement de 660 médecins supplémentaires au cours des quatre prochaines années.