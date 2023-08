Des chercheurs veulent comprendre l’alzheimer chez les Nord-Américains d’origine asiatique

Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) vont participer à une étude unique en son genre pour mieux comprendre les risques de la maladie d'Alzheimer et sa progression chez les Nord-Américains de descendance asiatique.

L’Hôpital de l’Université de la Colombie-Britannique est l’un des 16 centres médicaux en Amérique du Nord qui participe au projet Asian Cohort for Alzheimer's Disease (Nouvelle fenêtre) (en anglais), qui va se pencher sur la maladie chez les personnes d’origine chinoise, coréenne et vietnamienne avant d’élargir l’étude à d’autres origines asiatiques.

La Société Alzheimer du Canada estime que 600 000 personnes étaient atteintes de démence en 2020 et s’attend à ce qu'elles soient 912 000 d’ici 2030.

Cependant, selon les chercheurs derrière cette nouvelle étude, les personnes d’origine asiatique ne représentent que 0,5 à 3 % des participants dans des études majeures qui sont utilisées pour établir des lignes directrices dans la prévention, le diagnostic et le traitement de l’alzheimer.

D'après le plus récent recensement, 16,4 % des Canadiens s’identifient comme étant d'origine chinoise, japonaise, coréenne, philippinne, Sud-Asiatique ou Sud-est asiatique et ce nombre atteint 28,2 % en Colombie-Britannique.

Cet écart signifie que les professionnels de la santé n’ont pas de renseignements importants sur les facteurs et la façon dont se présente l'alzheimer pour les personnes d’origine asiatique , explique le Dr Robin Hsiung, professeur associé de neurologie à l’ UBC à la tête du projet à Vancouver.

Mieux comprendre

Les chercheurs veulent comprendre comment les facteurs de risques génétiques et environnementaux pour l’alzheimer, comme le régime alimentaire et l’exercice, sont différents pour les Nord-Américains d’origine asiatique, les Blancs et les personnes asiatiques qui habitent en Asie.

Ils espèrent aussi identifier des biomarqueurs génétiques spécifiques aux personnes asiatiques et créer un modèle de prévision des risques pour aider les professionnels de la santé à mieux évaluer et traiter la maladie.

Beaucoup de mythes et de stigmatisation entourant cette maladie créent des obstacles qui empêchent les familles [d'origine chinoise] de chercher de l’aide, déclarent Sharon Tong et Joann Wong Bittle, de la Société de l’Alzheimer de la Colombie-Britannique.

Elles ressentent beaucoup de honte face à la maladie, alors elles n’en parlent pas, ajoutent ces expertes.

Certaines croient aussi que les pertes de mémoire reflètent des symptômes de vieillissement , précise Joan Wong Bittle.

Joan Wong Bittle et Sharon Tong espèrent que l’étude aidera les familles à reconnaître les symptômes qu'elles doivent surveiller et ce qu'elles doivent faire pour trouver de l’aide.

L’équipe clinique de Vancouver est actuellement à la recherche de personnes d’origine asiatique âgées de plus de 60 ans avec ou sans troubles cognitifs pour participer à l’étude.

Avec les informations de Moira Wyton