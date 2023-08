Le Festival VELD est de ces événements où la musique tient une place centrale, mais qui sont aussi l’occasion de se laisser aller à toutes les fantaisies vestimentaires : bas résilles, lunettes multicolores, paillettes, ballons et drapeaux sont de mise pour les festivaliers.

Ce 10e anniversaire n’a pas fait exception à la règle et les tenues les plus osées façonnent d’année en année l’identité de ce festival central dans les événements culturels estivaux au parc Downsview de Toronto.

Entre vendredi et dimanche, les têtes d’affiche internationales parmi lesquelles Tiësto, Zedd, Gorgon City ou encore Bob Moses se sont succédé sur les trois scènes du festival. Au programme, le public a pu se déhancher sur la crème de l’EDM (pour musique electronic dance), la musique house, le dubstep ou le hip-hop avec une attention particulière portée au rap britannique pour cette édition.

Ouvrir en mode plein écran Le rappeur Dave (à gauche) a rejoint Central Cee lors de la prestation de ce dernier vendredi soir. Photo : Page Facebook du Festival VELD

Mettre en avant un genre musical particulier chaque année est une expérience , explique Talal Farisi, le directeur musical du festival. Il raconte que le VELD s’est progressivement ouvert au hip-hop ces dernières années.

Après une première édition où le défunt Avicii était la locomotive, on a pu voir au fil des ans Cardi B, Future et cette année Central Cee. Selon Talal Farisi, ce choix est pertinent à cause du lien que la ville de Toronto a depuis toujours avec la musique du Royaume-Uni .

Beaucoup d’artistes britanniques populaires ne sont pas nécessairement connus aux États-Unis, mais ils le sont au Canada et plus particulièrement à Toronto

La prestation de Central Cee n’a cependant pas été à la hauteur des espérances. Arrivé avec vingt minutes de retard sur scène, il a achevé son passage en une petite demi-heure avant de se précipiter à la boîte de nuit Rebel au centre-ville de Toronto où il se produisait à nouveau. On ne peut pas blâmer l’organisation du festival pour les inconsistances des artistes.

Découvrir de nouveaux artistes

On a aussi pu voir des artistes canadiens comme le duo Bob Moses, dont les membres sont originaires de Vancouver. Le groupe est déjà passé au festival Electric Island — un autre moment fort pour la musique électronique à Toronto — mais il s’agissait de leur première venue au VELD.

Le duo juge particulièrement intéressant de passer dans un événement de cette envergure, car il ne sait pas quel est le pourcentage de la foule qui connaît déjà leur musique et quel pourcentage les découvrent , note Jimmy Vallance, l’un des deux membres.

Ouvrir en mode plein écran Le Sirkus Stage a accueilli des artistes plus confidentiels que ceux de la scène principale. Photo : Page Facebook du Festival VELD

Écrans, drones et feux d’artifice

Un autre élément important s’ajoute à la musique et aux costumes : l’environnement visuel. Il est particulièrement travaillé et immersif.

On se souviendra notamment des créations qui accompagnaient Zedd lors de la première soirée et qui plongeaient le public dans un environnement directement inspiré de la série Netflix Squid Game (Le jeu du calmar).

Outre les images, les feux d’artifice et les ballets de drones sont venus enthousiasmer une foule déjà conquise.

Une foule qui est plus nombreuse encore chaque année — le VELD accueille 30 000 spectateurs par jour sur trois jours — et qui apprécie une organisation méticuleuse. Rares sont les événements de cette taille dans la Ville Reine qui offrent des stations d’eau gratuites, des toilettes en bon nombre et une sécurité impeccable.

La pluie qui s’est abattue sur le parc Downsview dimanche en fin d’après-midi a à peine perturbé les milliers d’amateurs bien décidés à honorer le rassemblement jusqu’au bout, avant l’année prochaine.