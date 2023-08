Le verger Le Gros Pierre voit grand

Le verger Le Gros Pierre à Compton fait peau neuve. Plus de 1,5 M$ ont été investis dans l’agrandissement des infrastructures du verger. Les propriétaires ont inauguré le bâtiment mardi devant les médias.

L'idée d'effectuer des rénovations se frayait un chemin dans la tête des propriétaires depuis 10 ans. Les installations de l'entreprise comptent maintenant une terrasse, une salle de conférence et de nouvelles chambres froides. On n'avait plus d'espace. Tout le monde était à l'étroit. On voulait donner une qualité de vie à tout le monde, à nos employés et aux visiteurs , souligne le copropriétaire du verger, Gaétan Gilbert.

C'est maintenant chose faite. La superficie du bâtiment principal a triplé, atteignant les 15 000 pieds carrés. Après 18 mois de construction, je range mon chapeau de construction , lance fièrement Gaétan Gilbert.

Pour les propriétaires, il est important de garder l'«âme familiale» de l'endroit.

C’est le fruit de plusieurs réflexions avec notre équipe pour que l’entrepôt devienne ergonomique, devienne plus fonctionnel, et qu’on puisse rentabiliser nos opérations , ajoute la copropriétaire Mélanie Éliane Marcoux.

Toute la famille a mis la main à la pâte durant les rénovations. J'étais vraiment fébrile. J'avais hâte que l'on puisse enfin montrer les nouveautés, mentionne la fille des propriétaires, Noémie Gilbert. Je crois que mes parents étaient fiers. Ils ont travaillé fort tout l'hiver.

Sur la terrasse, tous les membres de la famille ont mis une main dans le ciment pour souligner cet agrandissement. Ils avaient fait la même chose dans la boutique durant un autre agrandissement, en 2014.

On avait moins de temps en famille à la maison, mais on passait plus de temps ici , constate quant à lui le fils des propriétaires, Mathias Gilbert.

La famille a également tenu à construire un appartement pour les deux travailleurs étrangers qui passent leur deuxième année au verger. Marvin et Rayes, tous deux guatémaltèques, vivent désormais au deuxième étage du bâtiment. On veut qu'ils soient bien, parce qu'ils travaillent très très fort , explique Gaétan Gilbert.

Pour nous, c'était important d'engager des travailleurs étrangers. Ça nous aide et il faut qu'ils soient bien logés. On a conçu un appartement dans lequel on voudrait vivre.

Le public pourra visiter les installations dès la fin de semaine des 12 et 13 août entre 9 h et 18 h. Des dégustations de produits seront offertes sur place pour l’occasion.

Travailler avec la nature

Avec ces agrandissements, Mélanie et Gaétan espèrent augmenter leur production de 30 %. Les grosses quantités de pluie tombées durant l’été n’ont heureusement pas nui aux récoltes.

On est chanceux; on a un très bon sol et on est en pente, donc les pommes sont correctes, mentionne Gaétan Gilbert. On a eu plus peur du froid au printemps pour les fleurs, mais durant l'été, ça se passe bien.

Les pommes sont par ailleurs en mesure d'absorber beaucoup d’eau. Les terrains sont gorgés d'eau. Des fois, la machinerie passe un peu moins bien.

Les propriétaires s’inquiètent tout de même des changements climatiques qui, au fil des années, pourraient nuire au verger.

On a peur de ça. L'hiver est de plus en plus froid. L'été, il y a parfois des épisodes de grêle, mais on va travailler avec la nature. On ne peut pas travailler contre elle.

Un grand réservoir d’eau souterrain sera mis en service dès l'été prochain pour récolter l'eau de pluie et pour éviter qu'elle reste sur le terrain.

D'après le reportage de Jeanne Trépanier