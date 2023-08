Un organisme d’Edmonton veut améliorer la santé mentale chez les mères noires

Un organisme d'Edmonton lance des initiatives visant à combler le manque de données et de ressources canadiennes sur le bien-être mental des mères noires.

Millicent Asiedu est à la fois une mère, une travailleuse sociale et la fondatrice de la Mesh of Mothers (MOM) Foundation, qu'elle a créé en 2021. L'organisme vise à aider les mères noires à nouer des liens entre elles et à s'épanouir, et est au cœur de son cheminement personnel vers une vie mieux axée sur le soin de soi.

Selon Millicent Asiedu, le syndrome de la mère noire forte est une pensée erronée et épuisante inculquée aux mères noires depuis des générations. C'est ce à quoi on nous a appris à aspirer, et ce n'est pas réaliste parce que nous avons vu à quel point cela a été néfaste pour nos mères, rien qu'en regardant comment elles n'ont jamais vraiment pris le temps de s'occuper d'elles-mêmes.

Millicent Asiedu affirme que les données existantes montrent que les mères noires, autochtones et racisées sont plus exposées au risque de dépression post-partum, mais que les statistiques s'arrêtent là . Elle ajoute que les femmes noires hésitent à parler des problèmes de santé mentale, de peur d'avoir l'air faibles, en raison des croyances culturelles de celles-ci.

Ce samedi, MOM organise une table ronde intitulée Black Motherhood From Our Lens (la maternité noire sous notre regard).

Denise Stacey, psychologue provisoire, fera partie des membres du panel. Les mères noires ont en quelque sorte été formées, au fil des générations, à tout garder pour elles et à ne pas vraiment parler de ce qu'elles ressentent ou des difficultés qu'elles peuvent rencontrer , explique-t-elle. Il est important pour elles de se rassembler en tant que communauté, de savoir qu'elles ont cet espace où elles peuvent parler de leur santé mentale.

Dans le cadre de sa stratégie pour faire grandir la communauté, MOM a créé un groupe WhatsApp qui a attiré 60 membres. L'organisme est également dans la phase de création d'une base de données regroupant des praticiens de santé noirs, incluant notamment des psychologues et des doulas.

Avec les informations de Andrea Huncar