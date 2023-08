Un couple d’origine indienne qui sera expulsé dans quatre jours du Canada mène une offensive in extremis dans l’espoir de rester au pays. Rajvinder Kaur et Randhir Singh affirment risquer la torture en Inde.

Dans une décision rendue le 26 juillet, la Cour fédérale a statué que le couple devra officiellement quitter le pays le 12 août.

Tous les recours juridiques qui s’offraient à eux ayant été épuisés, le couple de sexagénaires s’en remet donc au ministre Miller, qui a un pouvoir discrétionnaire.

Rajvinder Kaur, 67 ans, et son mari Randhir Singh, 69 ans, membres de la communauté sikhe, ont quitté l'Inde à la suite de violences politiques au Pendjab. Le couple, arrivé au Canada en 2015 en se disant victime d’intimidation de la part de la police locale indienne, a aussitôt demandé l’asile par crainte de persécutions dans son pays d’origine.

M. Singh était responsable d’un temple sikh près de chez lui, en Inde, peu de temps avant d’arriver au pays. Il aurait été détenu pendant deux jours et battu par la police locale. Traumatisé, M. Singh a tenté d’aller se réfugier chez son frère dans un autre État, à environ 1000 kilomètres de chez lui.

Ouvrir en mode plein écran Randhir Singh a fait une tentative de suicide lorsqu'il a récemment appris la date de son expulsion du Canada. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

De son côté, Mme Kaur a occupé, de 1998 à 2003, la fonction de sarpanch de Nijmapur, soit cheffe de village. Sa détermination ainsi que le fait qu’elle se portait à la défense des minorités et de ses villageois ne lui ont pas fait que des amis au sein du corps policier. Elle dit avoir continué à être persécutée et intimidée chez elle par la police malgré le départ de son mari. Le couple a donc décidé de fuir au Canada.

Mme Kaur et M. Singh sont notamment soupçonnés par les autorités indiennes d'avoir offert un refuge à des sikhs radicalisés en quête d'indépendance.

Appel à l’action collective

Un rassemblement a eu lieu lundi après-midi, en signe de solidarité avec le couple, devant le bureau de Marc Miller, nouvellement nommé ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Organisé conjointement par le collectif South Asian Diaspora Collective ( SADAC ) et par l’organisme Solidarité sans frontières, cet appel à l’action demandait la suspension de leur expulsion.

La violence contre les sikhs et d’autres minorités est en hausse sous le leadership autoritaire du premier ministre Narenda Modi et son parti fasciste hindutva au pouvoir, le Bharatiya Janata , explique l’organisme Solidarité sans frontières, impliqué dans les luttes immigrantes.

Choc post-traumatique et dépression

En apprenant que la date de leur renvoi avait été fixée, M. Singh a essayé de s'immoler chez lui en mettant le feu à son turban.

Au fil du temps, en raison de la possibilité d'un retour en Inde, les symptômes dépressifs et anxieux de M. Singh se sont aggravés, menant à une tentative de suicide le 22 juin pour laquelle il a été hospitalisé du 23 au 30 juin 2023. Risquer ainsi la vie et la santé d’un couple âgé ne correspond pas aux valeurs canadiennes , peut-on lire dans une pétition lancée le 3 août.

Ouvrir en mode plein écran Rajvinder Kaur (à gauche) est en compagnie de son mari Randhir Singh (à droite), qui tient la pétition contre leur expulsion dans ses mains. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le médecin qui suit M. Singh depuis 2016 note que le renvoi du couple du Canada représente un élément traumatique sérieux qui réactive les symptômes de stress post-traumatiques de M. Singh et qui restera un élément déstabilisant, ce qui alimentera son angoisse et son désespoir.

Les rapports de l’Hôpital général de Montréal suggèrent un risque de problèmes de santé mentale et de possibles tendances suicidaires liées au renvoi imminent de M. Singh du Canada.

Dans sa décision, le juge de la Cour fédérale Peter G. Pamel dit néanmoins estimer que grâce à de la médication, l’état de M. Singh s’est stabilisé, ce que conteste son avocat. M. Singh est actuellement traité pour un syndrome de stress post-traumatique et souffre de dépression.

Il y a de nombreuses preuves médicales, de différents médecins canadiens, qui montrent que M. Singh souffre de stress post-traumatique chronique, mais le juge les exclut. C’est tragique et honteux que la Cour fédérale ne respecte pas la Charte des droits et libertés et les conventions que le Canada a signées.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat du couple, Stewart Istvanffy, dit avoir épuisé tous les recours juridiques qui s'offraient à eux. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Or, le mois dernier, le même médecin a précisé à la Cour que M. Singh avait lui-même cessé de prendre ses antidépresseurs et ses somnifères en mars 2018, ce qui a entraîné la détérioration de sa santé mentale et la réapparition de ses symptômes d'anxiété et de dépression.

Conventions internationales bafouées, selon l'avocat

Dans sa plaidoirie, l’avocat du couple, Me Stewart Istvanffy, a fait valoir que le Canada ne respecte pas ses obligations internationales en matière de droits de la personne en expulsant ce couple.

Me Istvanffy se dit préoccupé par le fait que le tribunal ne tienne aucun compte des risques de torture auxquels le couple se dit exposé. C’est le problème principal, selon moi. On ne renvoie pas une personne dans son pays s’il y a un risque substantiel de torture! C’est la Cour suprême qui dit ça , tonne-t-il.

Le juge n’a pourtant pas été persuadé que le renvoi en Inde de Rajvinder Kaur et de son mari Randhir Singh constituait un dommage irréparable et qu’ils subiront un préjudice réel, certain et inévitable — non hypothétique et spéculatif — à leur vie .

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié a jugé que le couple avait la possibilité de vivre dans une autre région en Inde afin d’éviter toute persécution.

Rushdia Mehreen, de Solidarité sans frontières, également d’origine indienne, s’étonne pourtant de cette réflexion. Ils ont déjà essayé de changer de région, mais l’Inde n'est pas le Canada. Tout est centralisé là-bas, donc ils ne peuvent pas simplement vivre dans une autre région du pays sans être suivis par la police de sécurité du parti au pouvoir , précise-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Rushdia Mehreen, de Solidarité sans frontières, a traduit les propos du couple lors du rassemblement de solidarité de lundi après-midi. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mme Kaur se battait contre les injustices en Inde, alors que le gouvernement de droite opprime les minorités. En défendant ces personnes, elle est deux fois plus persécutée , explique Rushdia Mehreen, de Solidarité sans frontières. En Inde, on peut être arrêté sur le simple motif de nos paroles, parfois considérées comme un acte terroriste. Il n’y a aucune liberté d’expression; ce sont des lois draconiennes , déplore-t-elle.

L’avocat du couple est du même avis. Ce sont les actions de Mme Kaur pour le droit des sikhs et contre les arrestations abusives ainsi que son opposition aux pouvoirs abusifs de la police qui mènent à de fausses allégations de la part de la National Investigation Agency, la police fédérale indienne. Même l’organisation de défense des droits de l'homme basée en Inde, le Comité de la mission Khalra [qui doit son nom à feu Jaswant Singh Khalra, défenseur des droits de la personne], confirme l'existence de risques pour le couple , s'insurge-t-il.

Recours juridiques épuisés

La toute première demande d’asile du couple a été rejetée en février 2016, tout comme l’appel en août 2017, qui concluait que leurs preuves manquaient de crédibilité étant donné que les éléments de preuve concernant les faits essentiels étaient confus, invraisemblables et contradictoires .

Le couple s'est donc tourné vers une demande de résidence permanente pour raisons humanitaires et pour motif de compassion en juillet 2018, mais cette demande a été rejetée en février 2021. Une seconde demande, déposée en 2023, est toujours en cours d’analyse, bien que cette procédure ne protège pas le couple de l’expulsion. Un examen des risques avant renvoi, où les risques de persécution et de torture sont évalués, n’a pas statué en leur faveur en 2021.

Rappelons que les demandes d'asile au Canada concernant l'Inde sont souvent liées à la question du Khalistan et qu'un grand nombre d'entre elles ne sont pas acceptées.

Un dernier espoir

Lundi, Stewart Istvanffy avait bon espoir de s’entretenir, dès mardi, avec le ministre Miller. Ça a été un bon député de Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Sœurs et il a un bon attaché politique, donc j’ai espoir que ce soit des gens qui ont du cœur , indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Marc Miller, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Photo : Radio-Canada

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté peut, en usant de sa prérogative, délivrer un permis de séjour temporaire, ce qui ne donne néanmoins pas lieu à un sursis d’exécution du renvoi. Seule l’Agence des services frontaliers du Canada peut, le cas échéant, annuler un renvoi.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada n’a pas souhaité commenter un cas spécifique en raison des lois sur la protection de la vie privée. Cependant il dit qu'il comprend que de telles situations sont incroyablement difficiles et qu'il compatit avec les familles.