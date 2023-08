Le 24e Festival interculturel de Rimouski dévoile sa programmation. Du 18 au 20 août, une dizaine d'artistes se rassembleront autour des thèmes de la diversité, de l'inclusion et de l'ouverture sur le monde.

L’événement est l'occasion pour Accueil et Intégration BSL de présenter à la population rimouskoise les services culturels et sociaux de son organisme dans un contexte festif autre qu'interventionniste.

Toutes les activités du Festival sont gratuites.

Programmation des trois jours de festivités vendredi 18 août samedi 19 août dimanche 20 août 19h30 Œuvre sonore “J’entends les regards inouïs d’empaysement”, Salle bleu – Coopérative de solidarité Paradis 9h30 Tournée musicale avec le Festibus À partir de 10h00 Kiosques de sensibilisation et artisanat du monde, Animation pour les familles, parc Beauséjour 20h Spectacle musical de Ayrad, Spectart Rimouski – Salle Desjardins- Telus À partir de 11h00 Découverte de la cuisine du monde, parc Beauséjour 14h30 Lavanya Music – Projet Dharani – Spectacle de musique, Agora du parc Beauséjour 16h00 Atelier de danse avec Rich’art de Djamboola Fitness, parc Beauséjour 17h30 Spectacle de clôture : Bumaranga, Agora du parc Beauséjour Source : Accueil et Intégration BSL

Une porte ouverte au dialogue

L’artiste multidisciplinaire et réalisatrice Nadia Gagné partira le bal des festivités avec la diffusion en première mondiale de son œuvre sonore J’entends les regards inouïs d’empaysement .

J’ai voulu apporter différentes voix, différents points de vue, parce que toutes les femmes qui s’expriment ne pensent pas la même chose, ne vivent pas la même chose , et cela même si qu'elle partage des réalités communes, précise Nadia Gagné.

Elles ont beau avoir une culture unique, celle du Québec, elles sont souvent renvoyées à une image qui ne les représente pas.

Nadia Gagné présente le concept de son œuvre sonore qui sera présentée le 18 août. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

J’aimerais qu’on arrête de me définir, j’aimerais que chaque personne puisse se définir [comme elle le souhaite].

Lancement de la programmation de Festival interculturel de Rimouski Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Pour l'agent aux événements d'Accueil et Intégration BSL ( AIBSL ), Axel Taveres, l'œuvre a énormément de résonance avec la mission et l’engagement de l'organisme communautaire [AIBSL] qui accueille les personnes issues de l’immigration et les réfugiés à Rimouski depuis 2017.

La bande sonore emprunte les codes du documentaire, et parle d’appartenance culturelle , de la construction identitaire et des enjeux de l’interculturalité, précise Mme Gagné.

Un festival plus mobile

Les organisateurs ont voulu rendre le Festival plus accessible aux habitants de la grande région de Rimouski. Pour ce faire, ils font affaire au Festibus qui fera bouger la population dans quatre lieux du secteur.

L'agent aux événements d'AIBSL, Axel Taveres, présente sa vision de l'événement. Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Itinéraire du bus le samedi 19 août Arrêt 1 : 9h30 à 11h00 – Stationnement du Théâtre du Bic Arrêt 2 : 12h00 à 13h30 – Marché public situé au parc de la Gare Arrêt 3 : 15h00 à 16h30 – Site historique maritime de la Pointe-au-Père Arrêt 4 : 17h30 à 18:30 – Stationnement d' AIBSL

Se relaierons, sur la scène du Festibus, DJ Fabyo et El Yuc accompagné de Géraldine Saucier, Ange Made et Emmanuelle Grondin-Perouma.

On avait envie de se déplacer pour proposer aussi ce genre d’approche culturelle à des gens qui ont peut-être moins la possibilité de se déplacer , confie M. Tavares.

Le Festival se conclura dimanche avec, entre autres, des activités familiales au parc Beauséjour. L'an dernier, près de 400 participants sont venus goûter aux différents plats et festoyer lors de la journée de fermeture du Festival.

En cas de pluie, les événements prévus au parc Beauséjour auront lieu à la salle Desjardins-Telus.