La cheffe du Parti vert du Manitoba tentera de se faire élire dans Wolseley

La cheffe du Parti vert du Manitoba, Janine Gibson, a choisi la circonscription de Wolseley à Winnipeg, pour tenter de s'y faire élire lors des élections provinciales d'octobre.

Je suis enthousiaste et prête à me mettre au travail , affirme-t-elle dans un communiqué de presse. Je crois en la force du changement poussé par la communauté. Je m'engage à servir les citoyens de Wolseley, pour bâtir un Manitoba durable et inclusif, spécialement en cette ère d'urgence climatique.

Lors d'une entrevue accordée à Radio-Canada, Janine Gibson a indiqué qu'elle a vécu dans le quartier de Wolseley.

Je pense que ma longue expérience de travail en justice sociale et environnementale donnera de l'inspiration aux gens à Wolseley pour voter pour une candidate du Parti vert et renforcer le parti , dit-elle.

Janine Gibson a été élue à la tête du Parti vert le 26 mars dernier, après une course à la direction. Elle succède à James Beddome, qui avait dirigé le parti pendant 15 ans.

Aux dernières élections provinciales en 2019, la néo-démocrate Lisa Naylor l'a emporté en récoltant 4271 votes, soit 46 % des suffrages exprimés. Le candidat vert, David Nickarz a, quant à lui, reçu 3340 votes, ce qui représente 36 % des votes.

Ouvrir en mode plein écran Le politologue Christopher Adams enseigne la science politique à l'Université du Manitoba Photo : Radio-Canada

Pour le professeur en science politique à l'Université du Manitoba, Christopher Adams, le fait de présenter la cheffe du Parti vert dans cette circonscription pourrait leur donner une chance à la victoire.

Dans les deux dernières élections, ils sont allés chercher environ un tiers du vote dans Wolseley. S'il y a une circonscription que le Parti vert peut remporter, je dirais que c'est Wolseley. Aussi, Janine Gibson, en tant que cheffe, va avoir une plus grande visibilité que son prédécesseur , indique-t-il.

Selon Christopher Adams, le Parti vert n'a pas de stratégie électorale par rapport à l'ensemble de la province pour obtenir la victoire dans plusieurs circonscriptions. Il estime que les membres du parti vont concentrer leurs ressources dans Wolseley pour faire gagner leur cheffe.

M. Adams note toutefois que Wolseley est un château fort pour le Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba et est probablement l'une des circonscriptions les plus sûres pour le NPD .

L'environnement, un enjeu important pour des électeurs

Des électeurs rencontrés sur la rue Sherbrook, dans la circonscription de Wolseley, soulignent que la question environnementale aura une importance au moment de voter.

J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de politiciens qui s'intéressent à la question environnementale, et le plus de politiciens qui le font, le mieux c'est , lance Gen Shahin, un habitant du quartier.

L'environnement est crucial. Nous devons penser aux générations futures et nous rendre compte que les ressources sont limitées. Je pense que les électeurs et les leaders doivent penser au futur et travailler ensemble pour un meilleur avenir , indique Vern Dano, un autre habitant du quartier.

Les élections provinciales auront lieu le 3 octobre au Manitoba.

Avec les informations de Victor Lhoest et de Magalie Chinchilla-Chaput