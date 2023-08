Le service de vélopartage àVélo dépasse déjà l’objectif pour 2023

Si on pouvait entendre ce qui se passe dans la tête des usagers d'àVélo cet été, on aurait probablement droit à un gigantesque mélange de pensées et de chansons diverses. En ce 8 août, plus de 350 000 déplacements ont déjà eu lieu avec les vélos électriques du RTC. C'était l'objectif fixé pour la saison.

Peut-être entendrait-on, dans la tête d'un de ces cyclistes, les paroles du grand Félix, mort il y a 35 ans ce mardi, qui chantait le rêve d' un vélo, un beau vélo à soubresaut, tout neuf, tout beau , ou quelques autres mélodies d'un autre temps qui font pédaler dans les rues de Québec en songeant à une certaine Paulette.

Peu importe la mélodie choisie par les usagers, les données de mi-saison du service de vélopartage ont de quoi donner l'envie de chanter aux responsables d'àVélo.

L’engouement pour ce service n’est plus à prouver et nous allons poursuivre son déploiement pour que de plus en plus de citoyens puissent faire le choix de la mobilité active , a souligné Maude Mercier Larouche, présidente du Réseau de transport de la Capitale ( RTC).

Ouvrir en mode plein écran Une station àVélo dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Photo : Radio-Canada

Au lancement, ce printemps, 74 stations et 780 vélos avaient été rendus disponibles.

Les stations du parc de la Francophonie, de la place Jacques-Cartier et du parc Roger-Lemelin ont été agrandies pour pouvoir répondre à une plus grande demande.

La voie réservée aménagée en catastrophe sur Grande Allée pour la période du Festival d'été de Québec (FEQ) a été populaire auprès des cyclistes, dont beaucoup d'usagers d'àVélo. Beaucoup se sont rendus aux spectacles du FEQ avec des vélos électriques, même après le retour en fonction des chauffeurs d'autobus du RTC , qui ont mis fin à leur grève juste à temps pour le FEQ .