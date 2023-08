La pollution de l’air augmente non seulement les risques de maladies pulmonaires et cardiovasculaires et de décès prématurés, mais contribuerait également à aggraver le problème de résistance antibiotique, selon une nouvelle étude publiée dans The Lancet.

Il s’agit de la première étude qui essaie de quantifier l’impact de la pollution de l’air sur la résistance aux antibiotiques. Si la cause principale de la résistance aux antibiotiques demeure le mauvais usage et la surutilisation d’antibiotiques, les recherches pointent vers une autre source : l’air.

Des chercheurs de l’Université du Zhejiang en Chine (Nouvelle fenêtre) ont analysé des données de 2000 à 2018 de l’Organisation mondiale de la santé, de l’Agence européenne pour l'environnement et de la Banque mondiale provenant de plus de 100 pays.

Globalement, ils ont observé que la résistance aux antibiotiques s'accentuait lorsque la pollution de l'air augmentait. De plus, ils ont remarqué que le lien entre les deux facteurs s'était renforcé avec le temps, au fur et à mesure que les niveaux de pollution atmosphérique augmentaient dans plusieurs régions.

Si le public perçoit souvent les risques d’exposition aux antibiotiques par la nourriture, il faut rappeler que les humains sont exposés à des bactéries résistantes aux antibiotiques de diverses façons : par le contact direct avec des sources infectieuses, par les aliments, mais aussi par l’environnement.

Ouvrir en mode plein écran La qualité de l'air à Montréal était la pire au monde, le 25 juin dernier, en raison de la fumée des feux de forêt. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Gagnon

Décès évitables

Les particules d’air fines (PM2,5) – l’un des indicateurs utilisé pour mesurer la qualité de l’air – sont composées non seulement d'un mélange de fumée, de suie, d'aérosols, de moisissures, de pollens et de pellicules animales, mais aussi de bactéries, certaines pouvant être résistantes aux antibiotiques.

Publicité

Ces particules d’air mesurent 2,5 microns ou moins de largeur (30 fois plus petit qu’un cheveu humain) et peuvent pénétrer profondément dans les poumons. L’exposition à ces particules augmente les problèmes respiratoires, ainsi que le risque d’accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque.

Cette nouvelle analyse montre que la résistance aux antibiotiques augmente de 1,1 % à chaque fois que les niveaux de PM2,5 augmentent de 10 %.

Les chercheurs estiment qu’une hausse de 1 % des PM2,5 est associée à une augmentation de 1,5 % de la bactérie Klebsiella pneumoniae – une cause majeure de pneumonies, septicémies et infections des nouveau-nés et des patients hospitalisés. Cette bactérie est désormais résistante aux antibiotiques de derniers recours, les carbapénèmes, dans plusieurs régions du monde.

Ouvrir en mode plein écran Dans plusieurs pays en Asie, la pollution de l'air pousse parfois la population à porter un masque à l'extérieur. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Jason Lee

Selon l’ OMS , la pollution de l’air cause 7 millions de décès prématurés chaque année. La propagation de bactéries résistantes aux antibiotiques par l’air aurait causé 480 000 décès à travers le monde en 2018, selon cette nouvelle étude.

Publicité

Des niveaux élevés de résistance aux antibiotiques ont été observés en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie du Sud.

Si le monde n’atteint pas l’objectif de l’ OMS de concentrations maximales de PM2,5 annuelles de 5 μg/m3 d’ici 2050, les décès causés par la résistance aux antibiotiques pourraient augmenter de 16,8 % et atteindre 840 000 morts par an.

En revanche, si les niveaux de pollution baissent aux niveaux recommandés par l’ OMS , le nombre de décès causés par la résistance aux antibiotiques pourrait diminuer de 23 %.

Selon le site IQAir (Nouvelle fenêtre), le Canada a connu une concentration maximale de PM2,5 annuelles de 7,4 μg/m3 en 2022. Huit pays ont dépassé des concentrations annuelles de 50 μg/m3. Moins de 10 pays avaient des concentrations sous le seuil de l’ OMS .

Un lien à explorer

Les auteurs notent que la transmission aérienne de bactéries résistantes aux antibiotiques pourrait provenir d’hôpitaux, de fermes ou même d’usines de traitement des eaux usées. Ils précisent toutefois que le phénomène n’est pas encore bien compris et que d’autres études sont nécessaires.

Ils admettent que leur étude établit une corrélation, mais pas un lien de cause à effet entre la pollution atmosphérique. Leur étude, disent-ils, ne répond pas à toutes les questions et ne constitue qu’un début d'explication. Toutefois, ils affirment que leur analyse démontre bien la nécessité d’étudier davantage les effets de la pollution de l’air sur la propagation de bactéries résistantes aux antibiotiques.

Les gouvernements doivent dès lors s'attaquer à la question de la qualité de l’air extérieure et intérieure, écrivent les auteurs, qui rappellent que l’ OMS considère la résistance aux antibiotiques et la pollution de l'air parmi les plus grandes menaces pour la santé mondiale.

L’ OMS prédit que d’ici 2050, la résistance aux antibiotiques pourrait tuer 10 millions de personnes par an. Les infections redeviendraient d’ici 2050 la première cause de mortalité dans le monde, devant le cancer.