Place au ComediHa! Fest-Québec

Le 24e ComediHa! Fest-Québec s’ouvre mardi soir avec un premier gala d’humour animé par Marc Dupré. Jusqu’au 26 août, une centaine de spectacles seront présentés sur six scènes.

Outre Marc Dupré, Laurent Paquin, Anthony Kavanagh, Dominic et Martin, le duo Cathy Gauthier et Silvi Tourigny ainsi que Michel Courtemanche animeront les six soirées de gala qui sont de retour au Grand Théâtre de Québec.

On fête l’humour de façon très large avec des grands spectacles d’envergure, de variétés. On retrouve des numéros d’humour, des sketchs, des numéros de groupe, de la musique. C’est vraiment de la variété sous toutes ses formes , explique Josée Charland, directrice générale du ComediHa! Fest-Québec, en entrevue à l’émission C’est bien meilleur l’après-midi.

Le festival rendra hommage à Daniel Lemire pour ses 40 ans de carrière.

Daniel [Lemire] a joué un rôle assez prépondérant dans le milieu de l’humour au cours des années 90 et début des années 2000. On trouvait que l’occasion était belle de souligner ça , souligne Mme Charland.

Quatre personnalités du milieu artistique - Guylaine Tremblay, Jean-Michel Anctil, Guy Jodoin et Michel Charette - subiront les moqueries de leurs collègues lors des quatre Grands bien-cuits.

L’événement fait aussi place à la relève dans différents événements présentés au ComediHa! Club, à la Pyramide de Sainte-Foy.

L’organisation se défend de réserver peu de place aux femmes dans sa programmation, après qu'un collectif de femmes humoristes lui ait reproché l'absence de femmes dans l'un des galas.

Le ratio, il est tel qu’il est dans l’industrie de l’humour. On est loin de la parité, sauf qu’il y a une tendance à la hausse. Il y a beaucoup de jeunes filles en ce moment qui débutent. Il y en a plus aujourd’hui qu’il y a 15 ans , rappelle Josée Charland.

ComediHa! Fest-Québec offrira plusieurs spectacles gratuits extérieurs à place Georges-V. L’organisation affirme que les spectacles seront annulés seulement en cas d’orage.

On invite les gens à être prévoyants et à s’habiller en conséquence , rappelle Mme Charland.

Comme de plus en plus de festivals, ComediHa! Fest-Québec travaille avec un météorologue pour s’adapter aux caprices de dame Nature.