Une influenceuse de Regina suivie par 1,2 million d’abonnés sur TikTok

Une influenceuse de Regina, Jessy Volk, est suivie par 1,2 million d'abonnés sur la plateforme TikTok grâce à ses vidéos sur le maquillage et les soins de la peau.

La créatrice de contenu de 28 ans raconte qu'elle faisait face à des problèmes d'acné et qu'elle utilisait du maquillage pour dissimuler les boutons sur son visage.

Après s'être retrouvée dans une situation financière difficile, elle a pris la décision de partager ses astuces en matière de maquillage sur les réseaux sociaux.

Après avoir eu un enfant, je me suis un peu perdue et pour me retrouver, j'ai commencé à me maquiller à la maison. Je me suis dit que je devrais commencer à filmer et à mettre en ligne pour voir ce qui se passerait et c'est là que tout a commencé , se remémore Jessy Volk.

Quand j'ai commencé, j'ai essayé d'orienter mes contenus vers ce que je pensais que les gens voulaient que je sois et je n'ai pas connu beaucoup de succès. Une fois que j'ai commencé à être authentique, j'ai réussi à créer une communauté , indique l'influenceuse.

Cette dernière souligne qu'elle a été confrontée à des commentaires haineux sur les plateformes de médias sociaux. Elle ajoute qu'elle a également été la cible de fausses nouvelles publiées par certains médias en ligne.

Dans un article publié en juin dernier, un média britannique a surnommé Jessy Volk la plus grande arnaqueuse du cœur de TikTok .

Elle souligne d'ailleurs que ces plateformes n’ont jamais communiqué avec elle pour lui demander son avis.

La définition du mot hameçonnage n'est pas ce que les gens semblent penser. L'hameçonnage consiste à utiliser une fausse identité, alors que c'est toujours moi en fin de compte. C'est juste une version un peu plus élaborée , explique Jessy Volk.

Actuellement, elle indique qu'elle choisit de ne pas tenir compte des commentaires haineux et elle préfère ainsi se concentrer sur son travail.

Avec les informations de Louise BigEagle