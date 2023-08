Appel à la prudence avec les fortes pluies dans l’Est-du-Québec

Les fortes précipitations qui ont commencé à tomber dans l’Est-du-Québec pourraient entraîner des accumulations d’eau sur les routes, des glissements de terrain et des inondations dans les basses terres, selon Environnement Canada et la sécurité civile.

D'ici mercredi, on attend entre 50 et 60 millimètres de pluie dans le secteur de Gaspé et de la Baie-des-Chaleurs, ainsi qu'entre 30 et 50 millimètres dans le secteur de Rimouski et de Mont-Joli, selon Environnement Canada.

L'agence gouvernementale avise que des accumulations d'eau sur les routes et des inondations sont possibles dans les basses terres.

Au Bas-Saint-Laurent, le risque d’inondation ne concerne pas les rivières de la région, mais pourrait affecter les cours d’eau plus petits, estime le directeur régional de la sécurité civile pour la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent, Félix Caron.

Les précipitations attendues, ça peut provoquer des hausses soudaines [du niveau d’eau] , explique-t-il. On a huit rivières qui sont surveillées avec des débitmètres, il y a [les rivières] du Loup, Ouelle et Trois-Pistoles qui pourraient atteindre un seuil de surveillance au cours de la soirée.

Avec des pluies soudaines, c’est souvent les plus petits cours d’eau qui ont une réaction aux précipitations , poursuit M. Caron. Ça peut aussi avoir des indices de glissements de terrain, souvent quand les rives sont surchargées en eau, les sols sont moins stables.

Félix Caron appelle les résidents et les visiteurs à la prudence, surtout à proximité de cours d’eau gonflés par les pluies.