Il y a 30 ans est décédé d’un cancer le cinéaste Francis Mankiewicz. Artiste exigeant, il laisse, comme le soulignent nos archives, des œuvres qui ont fait leur marque au sein du public et des critiques.

Un départ prématuré

Francis était un cinéaste exceptionnel, parce qu’il n’a fait que de bons films.

La plus grande qualité de Francis, c’était d’écouter les gens.

5:34 Reportage de la journaliste Sandra Wheaton lors du décès du cinéaste Francis Mankiewicz

Il est parti prématurément à l’âge de 49 ans. Les éloges prononcés par ses collaborateurs dans ce reportage de la journaliste Sandra Wheaton diffusé à l’émission Le Point du 16 août 1993 confirment l’immense respect qu’éprouvait le monde du cinéma pour Francis Mankiewicz.

Fait assez peu connu au Québec, rappelle l’animateur de l’émission Achille Michaud, l’œuvre cinématographique et télévisuelle de Francis Mankiewicz a eu un grand succès au Canada anglais et a même réussi à percer le marché américain.

Sensibilité, sens de l’écoute et perfectionnisme sont des qualités souvent soulignées par ceux et celles qui ont côtoyé Francis Mankiewicz.

Il possédait ces qualités peut-être à l’excès, suggère Thomas Vamos.

Cela a peut-être joué dans son départ hâtif.

Une œuvre reconnue

Peut-on s’avancer et dire que Francis Mankiewicz avait le cinéma dans ses gènes?

Après tout, Francis Mankiewicz venait d’une famille qui comptait déjà deux cinéastes et scénaristes célèbres : les frères Joseph et Herman Mankiewicz, ses petits-cousins.

Le premier avait remporté deux Oscars pour son film La comtesse aux pieds nus en 1954 ; le deuxième avait écrit le scénario du mythique film Citizen Kane d’Orson Welles en 1941.

S’il avait d’abord choisi de devenir géologue, Francis Mankiewicz délaisse bientôt le monde minéral pour aller étudier le cinéma à Londres.

Il travaille quelques années dans le cinéma avant de nous donner son premier long métrage, Le temps de la chasse, qui se rend jusqu’au Festival de Venise en 1972.

Si son deuxième film, Une amie d’enfance, passe presque inaperçu en 1978, ce n’est pas du tout le cas lorsque sort son troisième long métrage, Les bons débarras, en 1980.

Inspiré d’un scénario du romancier québécois Réjean Ducharme, le film Les bons débarras raconte la relation tumultueuse et la quête d’amour d’une préadolescente et d’une mère provenant d’un milieu défavorisé et qui lutte contre les difficultés de la vie.

5:11 Winston McQuade interviewe Francis Mankiewicz lors de la sortie de son film Les bons débarras.

Le 27 février 1980, l’animateur Winston McQuade accueille Francis Mankiewicz à son émission Winston McQuade reçoit. Le cinéaste est accompagné par les deux actrices principales du film, Charlotte Laurier et Marie Tifo.

Francis Mankiewicz souligne l’apport du scénario de Réjean Ducharme au film. C’est une écriture extraordinaire qui a exigé des acteurs de faire des choses qu’ils n’avaient jamais faites, signale le réalisateur.

Charlotte Laurier et Francis Mankiewicz reviennent du Festival de Berlin, où le film a représenté le Canada en compétition officielle.

La réception du film y a été excellente.

Cette entrevue ne le mentionne pas, mais, à l’époque, le prestigieux quotidien français Le Monde avait même placé en première page son élogieuse critique du film.

Si les spécialistes avaient aimé le film, qu’en est-il du public?

7:50 Vox pop effectué par la journaliste Claudette Lambert avec des gens qui viennent de voir le film Les bons débarras.

La journaliste Claudette Lambert recueille les premières impressions d'une assistance à la sortie d’une projection du film.

Ces dernières présentées à l’émission Femme d’aujourd’hui le 20 mars 1980 sont très positives.

Le film Les bons débarras est considéré comme une œuvre charnière dans l’histoire du cinéma du Québec.

En 2003, un sondage effectué par le quotidien La Presse l’a désigné alors comme le meilleur film québécois.

Mankiewicz rend hommage par le cinéma à la musique et à l’enfance

En 1988, Francis Mankiewicz réalise Les portes tournantes inspiré d’un roman écrit par Jacques Savoie. Le film retrace les souvenirs d’une dame âgée, Céleste, jouée par Monique Spaziani.

Céleste est une pianiste-accompagnatrice au temps du cinéma muet.

7:44 Élisabeth Paradis et Yves Blouin interviewent Francis Mankiewicz lors de la sortie du film Les portes tournantes.

Le 8 août 1988, Élisabeth Paradis et Yves Blouin, qui animent l’émission Vu de la terrasse, reçoivent en entrevue Francis Mankiewicz.

Le réalisateur raconte comment est né le film. Il confirme qu’il a souhaité graver dans la pellicule un hommage à la musique ainsi qu’au cinéma muet.

Yves Blouin fait remarquer que le thème de l’enfance est aussi très présent dans Les portes tournantes.

C’est un fil conducteur qui émerge dans mon œuvre, résume le réalisateur. Dans Les bons débarras, on voit comme un des rôles principaux une enfant en crise, ajoute-t-il.

Le film a été présenté au Festival de Cannes. Il a reçu un prix œcuménique.

Mankiewicz fusionne le cinéma et le théâtre

Outre le cinéma, Francis Mankiewicz a tourné des téléséries qui ont connu du succès au Canada anglais et aux États-Unis.

Il s’est aussi intéressé au théâtre.

6:22 Suzanne Lévesque interviewe Francis Mankiewicz sur sa mise en scène de la pièce de théâtre Toute une vie.

Le 6 mai 1984, le cinéaste est l’invité de l’animatrice Suzanne Lévesque durant l’émission Coup d’œil magazine.

Il vient de mettre en scène une pièce de théâtre de l’auteur américain Sam Shepard, Une vraie vie, qui met en vedette les acteurs Claude Laroche et Robert Toupin.

L’entrevue est particulièrement révélatrice, car Francis Mankiewicz y discute des parallèles qu’il entrevoit entre la mise en scène théâtrale et celle du cinéma.

On comprend mieux comment ce cinéaste travaillait et comment il est arrivé à produire des films si intenses et pleins d’émotion.