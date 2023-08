La création d’un supraconducteur à température ambiante reste à prouver

Près d’un mois après l’annonce de la mise au point d’un supraconducteur à température et à pression ambiantes par des physiciens sud-coréens, cette percée n’a toujours pas fait l’objet d’un article publié dans une revue reconnue, si bien que plusieurs scientifiques doutent de sa véracité.

Lors de l’annonce, les deux articles placés sur le site de prépublication arXiv (Nouvelle fenêtre) (en anglais) ont immédiatement créé une onde de choc, particulièrement sur les médias sociaux. Cela, même si plusieurs grands médias n’ont pas rapporté la nouvelle, puisque les études publiées sur ce site ne sont pas révisées par des pairs comme celles publiées dans des revues telles que Nature ou Science.

Quoi qu’il en soit, des experts consultés par CBC ont souligné que les chercheurs sud-coréens n'avaient rien fait d'incorrect jusqu’à présent, puisqu’il est assez courant de publier des résultats préliminaires sur ce type de sites, en particulier lorsqu'il s'agit d'une percée majeure.

Si j'étais convaincu d'avoir créé un supraconducteur à température ambiante dans mon laboratoire […], je le publierais probablement sur arXiv aussi vite qu'il est humainement possible de le faire , a affirmé à CBC Alannah Hallas, du Département de physique et d'astronomie de l'Université de la Colombie-Britannique.

Reste que ces résultats, bien qu’ils semblent emballants à première vue, n’ont toujours pas été révisés par des comités de lecture et attendent toujours la validation de pairs. Ils pourraient se révéler incorrects ou, pire, frauduleux.

Repères La supraconductivité a été découverte en 1911 par le physicien néerlandais Heike Kamerlingh Onnes.

Pour être considéré comme un supraconducteur, un matériau doit posséder deux propriétés : être capable d’expulser totalement le champ magnétique qui l'entoure, ce qui peut se manifester par un effet de lévitation magnétique, et conduire parfaitement un courant électrique, sans résistance ni perte d’énergie.

À ce jour, les physiciens n'ont pu développer que des matériaux qui conservent ces propriétés à des températures extrêmement basses ou à des pressions extrêmement élevées, ce qui limite leur application.

La prochaine étape consiste à trouver un matériau capable de fonctionner comme supraconducteur à température ambiante.

Un supraconducteur nommé LK-99

Dans leurs articles, les chercheurs Sukbae Lee, Ji-Hoon Kim et Young-Wan Kwon décrivent le LK-99 comme un composé de cuivre, de plomb, de phosphore et d'oxygène, dont le nom fait référence aux deux chercheurs qui l'ont découvert et à l'année où il aurait été synthétisé pour la première fois.

Ce qui semble particulièrement intéressant dans ces articles, c'est la facilité relative de la synthèse du LK-99. Selon les techniques rendues publiques, le LK-99 peut être synthétisé à l'état solide, ce qui peut être comparé à préparer une pâtisserie, mais en plus simple, parce qu'il n'y a pas d'ingrédients humides à intégrer.

Il suffirait de mélanger les éléments réactifs en poudre et d'utiliser un mortier et un pilon pour les homogénéiser afin que tout soit bien mélangé. Ensuite, on mettrait le tout au four!

Révolution en devenir?

Une chose demeure certaine : si le matériau LK-99 est bel et bien un supraconducteur à température et pression ambiantes, il s’agirait d’une révolution pouvant mener à la production et à la transmission d'une énergie propre offrant de nombreuses possibilités dans les domaines du transport, de l’informatique (quantique) et de la médecine (imagerie médicale portable, par exemple), pour ne nommer que ceux-ci.

Si vous réussissez demain à créer un supraconducteur à température ambiante... vous serez célèbre, vous obtiendrez le prix Nobel , a affirmé à CBC Damian Pope, de l'Institut Perimeter pour la physique théorique de Waterloo, en Ontario.

Il n'est donc pas étonnant que les médias se soient enflammés à l’annonce de la mise au point de ce matériau qui agit comme un supraconducteur à pression ambiante et à des températures allant jusqu'à 127 °C.

Selon certains experts consultés par CBC, même la photo du matériau en lévitation au-dessus d'un aimant qui accompagne l’article ne serait pas une garantie de supraconductivité .

En outre, d'autres laboratoires ont tenté de vérifier si LK-99 est effectivement un supraconducteur à l’aide des informations publiées, mais leurs expériences restent pour le moment sans succès.

Ce n’est pas la première fois que des scientifiques affirment être parvenus à la création d’un supraconducteur à température ambiante, si bien que le milieu de la physique demeure prudent concernant la conception de ce qui serait ni plus ni moins le Saint-Graal de la science des matériaux.

Le physicien Damian Pope pense que cette réalité peut contribuer à expliquer pourquoi les experts abordent le LK-99 avec des sentiments allant du scepticisme à l'optimisme prudent .

Le public devrait être enthousiaste, mais je pense qu'une certaine remise en question s'impose , tempère Alannah Hallas, de l'Institut Stewart Blusson.

Et si la percée se confirme?

Si la supraconductivité du matériau LK-99 était confirmée dans les prochains mois par d’autres scientifiques et si des laboratoires du monde entier étaient en mesure de le mettre au point, la véritable révolution technologique ne serait quand même pas pour demain.

Avant d’envisager une production à l'échelle industrielle du matériau, même s’il est assez facile à synthétiser, les scientifiques devront établir quels sont ses usages intéressants. Et il y a d’autres considérations, comme la sécurité, le coût, la capacité à résister à différentes conditions environnementales et la facilité de fabrication dans diverses configurations.

Avec des informations de Darius Mahdavi, de CBC News