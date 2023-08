Depuis ses trois inculpations, Donald Trump invective, insulte et méprise les procureurs qui le poursuivent. Il fait tout pour gagner les procès avant même qu’ils ne commencent. Du moins, aux yeux de ses partisans qui le suivent aveuglément. Mais dans un tribunal, c’est un tout autre Trump que l’on voit.

Lors de ses comparutions, l’ex-président semble taciturne, contrarié et très mal à l’aise. Bref, il n'en mène pas large.

Heureusement, pour lui et pour la perception de ses partisans, il n'y a eu que peu d’images publiées de ses passages devant les tribunaux. Tout au plus, des dessins de cour et quelques moments furtifs à la caméra.

Mais avec l'éventuelle quatrième inculpation qui lui pend au nez, la donne devrait changer. Car dans le comté de Fulton en Georgie, une procureure se prépare à dévoiler des accusations proposées par un grand jury. Et si le procès a lieu l'an prochain, le tout sera filmé et diffusé en direct.

Rappelons que l'enquête de la procureure du comté de Fulton a débuté à la suite d'un appel téléphonique devenu célèbre, enregistré le 2 janvier 2021 et adressé au secrétaire d'État de Georgie, Brad Raffensperger, dans lequel Donald Trump le pressait de trouver 11 780 votes . Un appel évidemment très dommageable pour le dossier de l’ancien locataire de la Maison-Blanche.

Des accusations imminentes

Signe que le dépôt d’accusations est proche, depuis le début de la semaine, des barrières de protection ont été installées et la circulation est désormais interdite aux alentours du palais de justice où seront publiées les accusations du grand jury de la Georgie.

La procureure Fani Willis a d’ailleurs invité les fonctionnaires du comté à rester vigilants et à prendre des décisions qui garantissent la sécurité de leur personnel , citant des messages de menace ou de harcèlement que son personnel et elle-même ont reçus depuis l'ouverture de l'enquête du grand jury sur la conduite de l'ancien président lors de l'élection présidentielle de 2020.

Ouvrir en mode plein écran Aux abords du palais de justice, Atlanta se prépare à une éventuelle mise en accusation de Donald Trump pour ingérence dans les élections. Photo : Getty Images / Joe Raedle

Le shérif du comté de Fulton, lui, a déclaré que si l'ancien président Trump était inculpé en lien avec ses efforts visant à renverser l'élection de 2020 dans l'État, il ne bénéficierait pas d'un traitement spécial et serait arrêté et photographié comme n'importe quel autre accusé. Le fameux mugshot serait donc de mise.

Un procès diffusé en direct?

Avant même que le grand jury du comté de Fulton ne prononce les actes d'accusation attendus, il y a déjà deux grandes différences entre l'affaire d'ingérence électorale en Georgie et l'acte d'accusation fédéral rendu public récemment à Washington à l'encontre de Donald Trump. La première concerne les médias.

Les règles des tribunaux supérieurs de l'État soulignent que la politique des tribunaux de Georgie est de promouvoir l'accès aux procédures judiciaires et qu'une demande d'enregistrement soumise en bonne et due forme devrait généralement être approuvée .

Les caméras sont autorisées dans la salle d'audience afin que non seulement le jury, mais aussi le tribunal de l'opinion publique aient la possibilité d'évaluer les preuves et de décider par eux-mêmes de la crédibilité des témoins au lieu de juste entendre ce que les commentateurs et les témoins ont dit , explique J. Tom Morgan, ancien procureur de la Georgie et professeur de droit pénal à la Western Carolina University.

Il estime qu'un procès télévisé de Donald Trump serait plus important pour la perception du public qu'un procès fédéral où les caméras ne sont pas admises. Par exemple, il y a quelques semaines à Manhattan, les photographes ont été autorisés à prendre des photos de la lecture de l'acte d'accusation, mais l'État de New York dispose de certaines des lois les plus restrictives du pays en ce qui concerne les caméras dans les salles d'audience.

Ouvrir en mode plein écran Le procès en Georgie permettrait aux Américains de voir et d'entendre en direct les moindres faits et gestes de Donald Trump et des témoins. Photo : Getty Images / Pool

En revanche, la législation de la Georgie concernant les caméras dans les salles d'audience est l'une des plus libérales du pays. Elles sont censées être autorisées dans les salles d'audience, sauf dans un nombre limité de circonstances, généralement dans le cadre d'affaires impliquant des mineurs.

Le monde entier pourrait le voir, c'est pourquoi je suis fermement convaincu que l’équipe d'avocats de Trump fera tout ce qu'elle peut pour retarder ou rejeter l'affaire de la Georgie , croit J. Tom Morgan. D’ailleurs, la Cour suprême de Georgie a rejeté récemment une tentative des avocats de l’ancien président de retirer la procureure Willis de l'affaire.

Pas de grâce pour Trump

Il existe une deuxième différence fondamentale avec les autres procès de Trump qui auront lieu en 2024, et elle est de taille.

Le président n'a pas le pouvoir de gracier quiconque en Georgie a été condamné pour un crime d'État , explique J. Tom Morgan.

Si Donald Trump était reconnu coupable de crimes dans le comté de Fulton, le gouverneur républicain Brian Kemp n'aurait aucune autorité pour lui accorder une grâce. La Georgie est l'un des six États où un conseil indépendant du gouverneur prend cette décision. Il s'agit de la secrète Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l'État. Les grâces y sont très, très rarement accordées.

Ouvrir en mode plein écran À la différence des autres procès, les accusations potentielles contre Donald Trump qui serait dévoilées en Georgie ne seraient pas admissibles à une grâce. Photo : Getty Images / Joe Raedle

Le système actuel de la Georgie a été créé par un amendement constitutionnel en 1943, après que l'ancien gouverneur E.D. Rivers eut été inculpé pour corruption, notamment pour avoir vendu… des grâces.

Bref, cela signifie que même si l'ancien président était hypothétiquement réélu, il ne pourrait pas annuler les condamnations de toute personne jugée coupable dans le cadre d'un éventuel acte d'accusation du comté de Fulton.

Ce qui fait dire au professeur de droit pénal de la Western Carolina University que quiconque est inculpé en Georgie doit examiner sérieusement sa capacité à coopérer avec l'accusation.

Certaines des personnes décrites comme coconspirateurs dans l'acte d'accusation fédéral, qui fait d’ailleurs référence 48 fois à la Georgie, ont également été visées par le grand jury du comté de Fulton : les avocats Rudy Giuliani, Sidney Powell, John Eastman, Jeffrey Clark et Kenneth Chesebro.

Potentiellement le plus dommageable pour Trump

À la différence des autres procès aussi, en Georgie, on entend beaucoup parler de la loi RICO pour accuser Trump. Le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act (en français : Loi sur les organisations motivées par le racket et la corruption) est une loi fédérale des États-Unis qui prévoit des sanctions pénales étendues pour les délits commis dans le cadre des activités d'une organisation criminelle.

Le code de l'État de la Georgie s'inspire d’ailleurs de la loi fédérale, adoptée en 1970 pour lutter contre la mafia. Avant la loi RICO , il était difficile pour les procureurs de relier les chefs de la mafia à leurs subordonnés qui commettaient des délits.

En vertu de la loi RICO fédérale et de celle de la Georgie, si les procureurs démontrent qu'il existe une organisation de personnes qui commettent des délits ensemble de manière récurrente, les membres peuvent être poursuivis pour les délits commis par le groupe.

Ouvrir en mode plein écran Tous les regard se tournent maintenant vers Fani Willis (au centre), la procureure du comté de Fulton. Photo : Getty Images / Megan Varner

En Georgie, la loi RICO est en fait plus stricte que la loi fédérale, de sorte qu'en vertu de cette loi, un défendeur peut être accusé uniquement de crimes commis dans l'État, mais des crimes fédéraux peuvent également constituer la base d'un acte d'accusation en vertu de la loi RICO. Et cela ne se limite pas au comté de Fulton , explique J. Tom Morgan.

Dans le cas de l’ingérence électorale de Trump et de ses potentiels coconspirateurs, cet outil pourrait être dévastateur si la culpabilité de l’ancien président et de ses associés est démontrée.

Que le meilleur gagne…

Derrière les caméras, devant son clavier et ses partisans, Donald Trump devrait continuer de défier et d’arroser constamment ses adversaires de sa défense favorite (chasse aux sorcières, persécution politique et autres), mais en coulisses, il doit probablement remuer ciel et terre pour que ses avocats fassent tout en leur pouvoir pour faire tomber ces fameuses accusations potentielles et pour retarder le plus longtemps possible l'éventuel début d'un procès tant redouté.

N’oublions pas cependant que jusqu’à preuve du contraire, Donald Trump est présumé innocent. Le fardeau de la preuve repose sur l’accusation et la procureure devra prouver la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable du jury. Les avocats de l'ancien président devront, eux, réfuter ces éléments ou faire douter les jurés.

Les deux camps le savent et attendent, pour des raisons bien différentes, ce qui va se passer quelque part dans un tribunal d’Atlanta, dans les prochains jours.