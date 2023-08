Des trousses de mémoire, qui comprennent des jeux, des livres et des activités pour aider les personnes atteintes de perte de mémoire et de démence, sont maintenant disponibles dans les bibliothèques publiques d'Halifax.

La bibliothèque s'est associée à la Société Alzheimer de la Nouvelle-Écosse pour développer les trousses, qui sont disponibles sur demande dans toutes les succursales.

Nous avons constaté qu'il y avait un besoin dans notre communauté d'activités pour les personnes atteintes de perte de mémoire et de démence et leurs partenaires de soins , explique Erin Morice, responsable du développement des collections aux bibliothèques publiques d'Halifax.

L'équipe a développé cinq trousses différentes, et chacune comprend une variété d'activités comme des casse-tête, des jeux tactiles, des livres et même des lecteurs MP3.

Ouvrir en mode plein écran L'un des lecteurs MP3 diffuse le théâtre Sherlock Holmes et d'autres jouent de la musique pour évoquer des souvenirs à travers les chansons. Photo : Bibliothèques publiques d'Halifax

Erin Morice indique que les lecteurs MP3 sont chargés de chansons populaires des années passées et la trousse a aussi un livret qui comprend les paroles et les illustrations des chansons.

Le livre est destiné à aider l'auditeur à reconnaître la chanson pendant qu'il l'écoute. Après avoir joué une fois, il jouera à nouveau, mais quelqu'un parlera à travers les paroles presque comme une histoire .

Beth House, qui est responsable des communautés amies des personnes atteintes de démence à la Société Alzheimer, explique que ça peut stimuler les souvenirs et ramener les bons sentiments associés à la musique .

Nous savons que la musique est stockée dans une partie différente du cerveau, et souvent c'est l'une des dernières choses qui est encore là et qui évoque beaucoup d'émotions et de souvenirs , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Les trousses de mémoire comprennent aussi des jeux tactiles, comme des dominos. Photo : Bibliothèques publiques d'Halifax

Les trousses peuvent également contenir des jeux de mots-mêlés et mots croisés, des livres en gros caractères et des casse-tête..

Beth House dit que ces activités sont excellentes pour toute personne qui veut stimuler son cerveau et aider à limiter les pertes de mémoire.

Elle les propose comme activités intergénérationnelles entre grands-parents et petits-enfants.

Au fur et à mesure que la maladie progresse, il devient parfois plus difficile d'interagir ou de trouver de bons moyens d'interagir avec la personne atteinte de démence , dit-elle.

Ces activités sont un bon moyen d'évoquer des souvenirs et de stimuler la conversation. C'est un excellent moyen d'être simplement social et d'interagir avec votre personne de manière significative.

Elle ajoute qu'il est important de garder son esprit occupé et actif à tout âge.

Qu'il s'agisse d'être social ou d'être physiquement actif, c'est très bien pour votre cerveau de garder votre cerveau en bonne santé , assure-t-elle.

Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire à tout âge, pas seulement une fois que nous avons reçu un diagnostic de démence.

