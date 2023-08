Colten Boushie : la GRC se préparait à gérer des réactions hostiles après le verdict

Selon des documents obtenus par La Presse canadienne, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Saskatchewan s'était préparée à faire face à des réactions hostiles dans les régions rurales de la province, après qu'un verdict de non-culpabilité eut été prononcé dans le procès d'un agriculteur qui était accusé d'avoir causé la mort du jeune Autochtone Colten Boushie.

Près de sept ans après la mort de Colten Boushie, des courriels obtenus par La Presse canadienne révèlent que la GRC s'attendait à faire face à des réactions négatives, surtout dans des communautés autochtones à cette époque.

L'accusé Gerald Stanley avait été déclaré non coupable par un jury dans le cadre de cette affaire.

Des documents partiellement caviardés indiquent que la GRC de la Saskatchewan surveillait les menaces et se préparait en conséquence, surtout après la lecture du verdict qui a eu lieu 9 février 2018.

Membre de la Première Nation de Red Pheasant, Colten Boushie avait été abattu en 2016 dans une zone rurale près de la ville de Biggar, à environ 95 km à l'ouest de Saskatoon. Il avait 22 ans.

Le fermier Gerald Stanley avait été, dans un premier temps, accusé de meurtre au second degré, avant d'être acquitté. Il avait indiqué lors du procès que son arme à feu s'était accidentellement déclenchée.

Les courriels montrent que la GRC a surveillé ce procès de près et qu'un des responsables Curtis Zablocki avait demandé aux agents d'être très attentifs à ce qui se passait dans les communautés à l'époque.

Ce dernier avait également déclaré que le débat était important et qu'il était de sa responsabilité de rappeler aux membres des forces de l'ordre qu'il y avait des risques liés à la participation à ce débat public .

Prenez bien en considération les risques et les responsabilités associés à la participation au débat public en cours sur cette affaire , a écrit Curtis Zablocki, qui supervise aujourd'hui la GRC en Alberta.

Ouvrir en mode plein écran Le procès entourant la mort de Colten Boushie, ainsi que le verdict rendu, avait suscité plusieurs réactions partout au pays. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guy Quenneville

Pendant le procès, la GRC avait envoyé des mises à jour quotidiennes sur les témoignages et sur les dirigeants autochtones les plus en vue qui étaient présents.

Les courriels montrent également que la police a surveillé les comptes de médias sociaux de certains groupes autochtones au sujet des manifestations qui ont eu lieu après le procès.

Dans un communiqué, la GRC de la Saskatchewan a déclaré qu'elle surveillait régulièrement le procès et que la messagerie des employés à l'époque rappelait au personnel qu'il pourrait y avoir un intérêt amplifié dans tout dialogue public au sujet de cette enquête et de ce procès .

La famille Boushie était au courant des démarches de la GRC

Selon l’avocate Eleanore Sunchild, les membres de la famille de Boushie savaient qu'ils étaient surveillés par les policiers de la GRC , mais ils n'avaient pas l'impression que cette surveillance visait à assurer leur sécurité. Elle ajoute que toute offre d'aide de leur part ne semblait pas sincère.

Il ne pouvait y avoir aucune relation entre la GRC et la famille Boushie pendant le procès, à cause de toutes les erreurs de traitement et du racisme venant de leur part que la famille a observé et ressenti du moment où Colten a été tué , a déclaré Mme Sunchild.

Un rapport de la Commission civile de révision et d'examen des plaintes publié en 2021 a indiqué que la GRC a fait preuve de discrimination raciale à l'égard de la mère de Colten Boushie au cours de son enquête.

Ce procès avait attiré l’attention médiatique à l’échelle du pays.

Ken Coates, qui est président du programme de gouvernance autochtone de l'Université du Yukon, a affirmé que cette affaire avait créé l'une des situations juridiques les plus instables de l'histoire récente du Canada.

Les Premières Nations de la Saskatchewan et d'ailleurs étaient en colère à cause de l'enquête, du procès et du jugement, a dit M. Coates dans un courriel. Les politiciens, les fonctionnaires et la police de tout le pays s'inquiétaient des risques de protestations et de violence.

Selon M. Coates, les courriels montrent que la GRC s'était préparée à des bouleversements qui n'ont jamais eu lieu.

Avec les informations de La Presse canadienne