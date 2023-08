La MRC de Manicouagan veut des clôtures anticervidés sur la 138

La MRC de Manicouagan exhorte le gouvernement du Québec à installer des clôtures anticervidés aux abords de la route 138 pour diminuer les risques d'impacts des automobilistes et des orignaux.

Plus précisément, elle souhaite des clôtures aux abords du carrefour giratoire à Baie-Comeau et sur le tronçon de la route 138 entre Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel.

Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, indique que les orignaux sont nombreux à traverser la route 138 pour se nourrir des petits fruits qui la longent.

Il considère que d’empêcher la présence d'orignaux sur la route pourrait réduire les accidents routiers de la région, voire même sauver des vies.

La route 138 sépare ce qui était auparavant une zone ouverte pour les orignaux. Ça fait en sorte qu’il y a des accidents de façon régulière. La communauté de Pessamit nous dit qu’ils ont [aussi] des accidents de façon relativement récurrente , précise Marcel Furlong.

Ce sont des vies humaines et animales. Il va arriver un moment où il y aura un décès. On ne veut pas que ça arrive. On veut protéger notre population.

Ouvrir en mode plein écran Le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Il avance qu’une bonification du système d'éclairage de la route serait aussi souhaitable.

Si l'on améliore l’éclairage le soir et la nuit, avec une clarté équivalente à ce qu’on a durant le jour, probablement que [la route] serait beaucoup plus sécuritaire , ajoute le préfet.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ) indique que la pose de clôture pour bloquer l'accès aux orignaux n'est pas une solution envisagée pour l’instant.

Sa conseillère en communication, Sarah Gaudreault, précise que l’installation de clôtures anticervidés est une mesure qui a été étudiée par le passé, mais qui n’a pas été retenue.

Les barrières ne seraient pas efficaces dans [ce secteur], comme celles qu’on voit à Charlevoix. Il y a beaucoup d’accès, soit à des commerces ou à des chalets. Ces accès feraient en sorte que l’orignal pourrait pénétrer sur la route et serait pris sur la route.

Ouvrir en mode plein écran Sarah Gaudreault, conseillère en communication au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Même son de cloche pour l’ajout d'éclairage.

On avait déterminé, à la suite d’analyses, que l’éclairage n’était pas la solution qui était appropriée. Ça instaurerait un faux sentiment de sécurité. Ça permet de voir à une certaine distance sur la route, mais les orignaux peuvent quand même traverser et surgir à tout moment , ajoute la conseillère en communication.

Sarah Gaudreault indique toutefois que d’autres mesures sont envisagées par Québec concernant le secteur de la péninsule de Manicouagan.

Le ministère évalue la possibilité de procéder à l’implantation [...] d’un système de détection de la grande faune à l’aide de panneaux clignotants activés par un système de caméras thermiques, mais le projet est encore en évaluation , déclare-t-elle par écrit.

Selon des données fournies par le MTQ , neuf accidents impliquant des orignaux dans le secteur de la péninsule de Manicouagan ont été rapportés entre 2017 et 2021.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve