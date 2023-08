Solo de Sophie Dupuis en ouverture du Festival de cinéma de la ville de Québec

C'est le long métrage Solo de Sophie Dupuis qui ouvrira le douzième Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ). Un film « flamboyant » qui « ressemble vraiment à ce qu'on veut faire du FCVQ », remarque le directeur général du festival.

Hugo Latulippe n'a que des éloges pour la cinéaste au talent extraordinaire derrière Chien de garde (2018) et Souterrain (2020).

Une des particularités du cinéma de Sophie, ce sont ses qualités de direction d'acteur. Moi, je dis que c'est notre Scorsese à nous. Elle a une manière de diriger ses acteurs, elle a une complicité, on pense à Théodore Pellerin.

Dans Solo, Théodore Pellerin joue le rôle de Simon qui incarne une drag queen en pleine ascension sur la scène montréalaise. Un soir de performance, il rencontre Olivier, interprété par l’acteur français Félix Maritaud, une jeune recrue au bar-spectacle où il se produit. Tout de suite, les étincelles fusent. Mais si les deux jeunes artistes vont s’élever rapidement ensemble dans la vie et sur scène, ils vont tout aussi vite brûler leurs ailes.

Anne-Marie Cadieux qui joue la mère de Simon dans une scène du film.

Je pense que le fond et la forme sont parfaitement unis. Sophie fait du cinéma de cœur avec son cœur, donc c'est un film qui fait vivre des émotions fortes , soutient Hugo Latulippe qui s'entretiendra avec la cinéaste devant le public du FCVQ .

Le film sera présenté le 14 septembre au Théâtre Le Diamant, soit la veille de sa sortie au cinéma, en présence de la réalisatrice et de certains acteurs.

Programmation variée

Du documentaire, de la fiction, du québécois, de l'international, il y en aura pour tous les goûts, promet le directeur général de l'évènement.

On est autant un évènement populaire, mais aussi du point de vue artistique, on veut être pertinent. On présente des films pour les cinéphiles aguerris.

Hugo Latulippe est le directeur général du Festival de cinéma de la ville de Québec.

On veut des tapis rouges animés, on veut que le public voie ses vedettes, voie ses artisans. On veut créer un évènement populaire.

La grève dans l'industrie du cinéma à Hollywood facilite la venue de certains acteurs québécois qui travaillent également au sud de la frontière, explique Hugo Latulippe. Attirer des talents américains peut toutefois être plus complexe dans le contexte, mais plusieurs surprises sont à venir , promet-il.

Une centaine de laissez-passer qui donneront accès à toute la programmation est mise en vente ce mercredi.

La programmation complète du festival sera dévoilée le 21 août, le festival se déroulera du 13 au 17 septembre.

Avec la collaboration de Valérie Cloutier et d'Ariane Labrèche