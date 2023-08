La Ville de Sherbrooke a assumé les coûts liés à la défense de Samuel Ducharme

La Ville de Sherbrooke a assumé les coûts liés à la défense du policier Samuel Ducharme, reconnu coupable d'agression sexuelle, a révélé la Tribune mardi.

La mairesse suppléante, Danielle Berthold, confirme que c'est ce qui est prévu dans la convention collective.

Les frais de représentation au niveau judiciaire pour les différents services de la Ville de Sherbrooke, la majorité est conventionnée, donc [ils] font partie de la convention collective, explique-t-elle. Je pense qu’il est tout à fait normal pour un employeur comme la Ville de Sherbrooke de défendre les gens jusqu’à ce qu’ils soient reconnus coupables.

Cette pratique est courante dans la grande majorité des municipalités du Québec, estime l'ancien ministre des Affaires municipales Rémy Trudel.

La quasi-totalité, sinon toutes les villes et municipalités du Québec assument les frais de défense d’un employé, peu importe sa catégorie d’emploi, lorsque ce qui lui est reproché est un geste à l’intérieur de ses fonctions.

Le verdict dans ce dossier a été rendu il y a près d'un mois au palais de justice de Sherbrooke. Rappelons que Samuel Ducharme avait été arrêté en novembre 2021 par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), car l'agression se serait déroulée alors qu'il était en fonction et qu'il portait son uniforme. Depuis, il est suspendu avec solde.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) confirme ne pas encore avoir reçu d'avis d'appel dans ce dossier. Il reste quelques jours pour le faire, puisque Samuel Ducharme avait 30 jours à partir du verdict prononcé le 12 juillet pour porter sa cause en appel.

Si la cause n'est pas portée en appel, la Ville de Sherbrooke pourrait demander à Samuel Ducharme le remboursement des frais judiciaires.

Nous sommes en période estivale, explique la mairesse suppléante. Le comité exécutif n’a pas eu le temps de se pencher sur ce dossier. Est-ce que ce sera fait? Est-ce que ce ne sera pas fait? C’est une matière à réflexion que l’on discutera avec le Service des affaires juridiques et le comité exécutif.

Selon Rémy Trudel, la Ville se doit de réclamer les frais engagés une fois que le dossier judiciaire sera terminé.

On peut voir qu’il y a une prudence dans les déclarations de la Ville, mais ça coule de source que sitôt que les droits fondamentaux seront exercés par la personne qui a été condamnée, la Ville va réclamer, car sans ça, elle serait identifiée politiquement comme ayant dépensé de l’argent pour quelqu’un qui a commis un geste pour lequel les tribunaux l’ont condamné , avance l'ancien ministre.

La Ville ne peut par ailleurs pas choisir de payer les frais d'avocats de ses employés en y allant au cas par cas, ou en évaluant la nature des accusations qui pèsent contre eux.

On ne pouvait pas, en tant que Ville et par la nature des accusations, dire : ‘’Ça, ça vaut la peine, ça, ça ne vaut pas la peine [de payer]’’.

Questionnée sur le recours à des avocats provenant de firmes externes dans ce dossier, Danielle Berthold affirme qu’il n’est pas rare que la Ville se tourne vers ce genre de ressources afin d'avoir une expertise plus pointue .

Quelquefois, on a besoin d’une expertise différente que l’on ne retrouve pas nécessairement au sein du Service des affaires juridiques […] Ce n'est pas par manque d’expérience, mais c’est surtout une disponibilité des avocats. Des fois, si on ne veut pas que ça traîne, on fait appel à l’externe.