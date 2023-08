Des centaines d’étudiants sont à la recherche d’un logement à Calgary

À l'approche du semestre d'automne, des centaines d’étudiants sont toujours sans logement, alors que les résidences universitaires de Calgary affichent complet et que le marché locatif de la ville demeure très concurrentiel.

Les résidences de l'Université de Calgary affichent complet pour le mois de septembre et la liste d'attente s’élève à près de 750 personnes. Cela représente une augmentation de 50 % par rapport à l'année dernière, lorsque 500 étudiants étaient inscrits sur la liste d'attente au mois d'août.

L'Institut de technologie du sud de l'Alberta est lui aussi au maximum de sa capacité, avec une centaine d'étudiants en attente d'un logement. Quant à l'Université Mount Royal, elle a une liste d'attente pour la première fois en 10 ans, alors que la plupart de ses 950 habitations sont réservées.

Des conséquences importantes pour les étudiants

Selon Shaziah Jinnah Morsette, présidente du syndicat des étudiants de l'Université de Calgary, l'allongement de la liste d'attente observée à travers la ville témoigne du besoin de construire davantage de logements pour les étudiants. Il y a au moins 700 étudiants qui vont chercher un logement dans la communauté au lieu d'un logement étudiant.

Shaziah Jinnah Morsette, présidente du syndicat des étudiants de l'Université de Calgary, affirme qu'en plus du coût élevé de la vie et de l'augmentation des frais de scolarité, les étudiants ont également du mal à trouver un logement à un prix raisonnable ce semestre.

Elle affirme que cela aggravera les problèmes financiers auxquels sont confrontés les étudiants, qui doivent déjà faire face à des hausses de frais de scolarité et à une augmentation des coûts de tous les jours, comme l'épicerie.

Andres Sanchez quitte l'Équateur cet automne pour entamer un programme de maîtrise à l'Université de Calgary. Après deux mois de recherche, il raconte avoir dû louer un logement Airbnb pour le premier mois de ses études, faute de pouvoir trouver une location à plus long terme. C'est difficile et je suis un peu découragé à cause des prix.

Un appel à l’aide à Calgary

L'Université de Calgary a affirmé dans un communiqué qu'elle s'efforçait d'aider les étudiants à trouver des logements en dehors des résidences universitaires. Un porte-parole a fait savoir que des annonces seraient publiées ce mois-ci dans des bulletins d'information communautaires et sur les réseaux sociaux dans le but d'informer les Calgariens de la pénurie de logements qui touche [les] étudiants et de lancer un appel pour que les gens envisagent de louer des chambres libres .

Le syndicat étudiant a payé pour que les étudiants et les propriétaires puissent afficher gratuitement leurs annonces sur places4Students.com, un site web qui collabore avec les campus canadiens pour afficher des annonces de location à l'attention des étudiants.

Avec les informations de Jennifer Dorozio