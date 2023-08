L’Université Laurentienne embauche des professeurs sur la voie de la permanence

Neuf professeurs sur la voie de la permanence ont été ajoutés au corps professoral de l’Université Laurentienne, qui annonce mardi un investissement dans « le renouvellement du corps professoral ».

L’Université Laurentienne annonce l’ajout de neuf membres du corps professoral sur la voie de la permanence. Selon le communiqué, cela vise à enrichir l’environnement universitaire en enseignant, en supervisant des étudiants aux cycles supérieurs, en menant des recherches et en participant à l’établissement d’un environnement d’apprentissage dynamique .

Les ajouts sont Nicole Wemigwans, Adria Kurchina-Tyson, Sylvain Leduc,Natasha Gerolami, Valérie Raymond, Patricia Orozco Quijano, Chantal Barriault, Meng Cheng Lau et Amina Lalor, peut-on lire dans un communiqué de presse de l'Université.

Ces enseignants œuvrent dans les domaines des relations avec les autochtones, des soins en matière de genre, du français langue seconde, de l’éthique de l’information, de la science appliquée et du marketing.

C’est un investissement dans la progression de la mission d’enseignement et de recherche de la Laurentienne et dans notre mandat triculturel et de bilinguisme , indique la vice-rectrice intérimaire aux études, Brenda Brouwer.

L’Université Laurentienne indique que trois autres postes sont en processus d’embauche et pourraient être pourvus prochainement.