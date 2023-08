Le Tribunal administratif du travail donne raison à une employée de la Ville de Sherbrooke

Le Tribunal administratif du travail (TAT) donne raison à une employée de la Ville de Sherbrooke à qui on a refusé un poste parce qu'elle siège au sein du Syndicat des fonctionnaires municipaux à titre de secrétaire.

L'employée en question a soumis sa candidature pour obtenir un poste de secrétaire juridique à l'été 2022. Ce poste aurait constitué une promotion, précisent les documents du TAT .

La Ville a refusé sa candidature. La raison motivant cette décision est ultérieurement communiquée au syndicat par l’employeur : l’occupation d’une fonction syndicale serait incompatible avec l’occupation de l’un ou l’autre des trois postes de secrétaire juridique , indique le TAT .

Après une plainte de l'employée et une autre du syndicat, le Tribunal administratif du travail a donné raison aux plaignants.

Il n’y a pas eu de réflexion qui a été faite par la Ville pour voir s’il y avait moyen d’accommoder cette personne-là. Ils craignaient qu’elle puisse avoir accès à des secrets ou à des positions confidentielles au niveau juridique qu’elle aurait pu transférer au syndicat, mais il y aurait eu moyen d’accommoder [...], de l’empêcher d’avoir accès à certains dossiers , soutient le conseiller syndical à la Fédération indépendante des syndicats autonomes, Guillaume Desnoyers.

Ça va à l’encontre du droit d’association, qui est un droit reconnu par la Charte. À partir du moment où on va à l’encontre d’un droit, c’est illégal.

C’est déjà difficile pour un syndicat, présentement, de recruter des gens qui vont accepter de venir travailler dans l’exécutif d’un syndicat, surtout au poste de secrétaire, qui est assez exigeant. Si on envoie le message aux gens qu’ils vont avoir à choisir entre un poste au syndicat et la possibilité d’obtenir des promotions, c’est certain que les gens vont craindre de venir travailler au syndicat , ajoute-t-il.

La Ville devra notamment offrir le poste à l’employée et lui rembourser le salaire qu’elle a perdu durant les procédures administratives. Le Tribunal a aussi ordonné à la Ville de Sherbrooke de cesser d’entraver les activités du Syndicat des fonctionnaires municipaux .

Contactée par Radio-Canada, la Ville de Sherbrooke a indiqué prendre acte du dossier, mais ne pas souhaiter émettre de commentaire.

Avec les informations de John Sébastien Naïs