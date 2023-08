Quartier Notre-Dame : la Fonderie Horne décontaminera 53 terrains

La Fonderie Horne compte décontaminer 53 terrains du quartier-Notre-Dame, à Rouyn-Noranda. La Direction de santé publique (DSPu) de l’Abitibi-Témiscamingue recommande de procéder « dès cet été », mentionne-t-on dans un communiqué du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

La Fonderie Horne, propriété de la multinationale Glencore, a caractérisé 79 terrains du quartier Notre-Dame l’automne dernier. Selon les résultats récemment diffusés, une partie des sols de 53 terrains dépasse les seuils établis pour l’arsenic, le cadmium et le plomb. C’est ce qui justifie une intervention de décontamination aux frais de l’entreprise.

Cette nouvelle caractérisation confirme une contamination étendue des terrains échantillonnés au-delà des critères prévus par le ministère de l’Environnement pour un usage résidentiel.

Le CISSS-AT précise que les seuils d'arsenic, de cadmium et de plomb enregistré sont similaires à ceux obtenus lors de travaux de caractérisation menés par le passé au quartier Notre-Dame.

Tout comme lors de la phase de caractérisation, les terrains du quartier Notre-Dame où il y a une haute fréquentation par des enfants, tels que les parcs, les écoles et les garderies (en milieu familial et CPE), seront à prioriser. S’en suivront les terrains où résident de jeunes enfants (6 ans et moins) , indique la Fonderie Horne par écrit.

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue précise que ces récents résultats n’altèrent pas l’évaluation du risque dressé ces derniers mois par l’Institut national de santé publique, avant que ne soit renouvelée l’autorisation ministérielle octroyée à Glencore.

Plus de détails à venir.