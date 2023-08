Sault-Sainte-Marie n’aura pas d’augmentation de capacité électrique avant 2029

La Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) de la province ne permet pas à Sault-Sainte-Marie ni à d'autres collectivités du nord de la province de participer à l'appel d'offres pour l’augmentation de leur capacité de production d'électricité, et ceci pendant les six prochaines années.

Cette décision inquiète le maire Matthew Shoemaker qui soutient que le manque de capacité du réseau électrique de la ville de Sault-Sainte-Marie empêche son développement économique.

On aurait besoin de beaucoup plus d’électricité qu’on a en ce moment , dit-il en entrevue à l’émission le matin du Nord mardi matin. Cet obstacle pourrait dissuader de nouvelles entreprises qui voudraient s’établir dans la région d’Algoma, selon lui.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Sault-Ste-Marie, Matthew Shoemaker va rédiger une lettre pour demander l'inclusion de sa municipalité dans l'initiative. Photo : Radio-Canada

Le besoin d’une augmentation de la capacité du réseau électrique est en lien avec l’électrification des nouveaux fourneaux de l’aciérie Algoma Steel. Selon M. Shoemaker, le nouveau fonctionnement se servirait du double de la capacité du réseau électrique de la ville.

On espérait que la province allait ajouter de la capacité au système électrique en ville, mais ils ont dit que toute nouvelle capacité irait au sud de l’Ontario, donc ça va nous affecter sévèrement.

Il estime que le nord de la province à un désavantage économique pour plus d’une demi-décennie.

À écouter : Entrevue avec Matthew Shoemaker à l'émission le matin du Nord

La capacité énergétique est suffisante selon la province

Le ministère de l’Énergie de l’Ontario a répondu par courriel à la demande d’entrevue de Radio-Canada soulignant que la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario a indiqué que la capacité du nord de l'Ontario était suffisante à court terme.

Toutefois, le ministère reconnait que la croissance de l’économie et de la population signifie que, pour la première fois depuis 2005, la demande d'électricité de l'Ontario augmente, et nous savons que pour soutenir ce type de croissance, nous devons garantir la disponibilité continue d'une énergie fiable, abordable et propre.

Le conseil municipal a conclu lors de sa réunion du 31 juillet que le maire Shoemaker sera responsable de rédiger une lettre adressée au ministre de l’Énergie de l’Ontario, Todd Smith, ainsi qu’au directeur général de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité de l’Ontario en vue de demander l’inclusion de la ville de Sault-Ste-Marie dans le processus d’augmentation de capacité électrique à long terme.