Fusillade à Sudbury : 2 suspects arrêtés après la mort d’un homme de 24 ans

Le Service de police du Grand Sudbury a annoncé mardi qu’il avait procédé à l’arrestation de deux hommes après une fusillade qui a fait un mort samedi.

Deux hommes dans la vingtaine ont été arrêtés et accusés de divers crimes en lien avec la possession et l’utilisation non autorisée d’une arme à feu, selon le Service de police du Grand Sudbury, qui a publié une mise à jour par communiqué de presse mardi.

L’un d’entre eux est aussi accusé du meurtre au second degré d’Andrew Mackey, un homme de 24 ans qui est mort après la fusillade qui a eu lieu le 5 août sur la rue Louis, dans le Grand Sudbury.

Le communiqué de la police indique que les coups de feu qui ont blessé puis tué la victime ont été tirés après une altercation.

La police indique avoir arrêté les deux suspects et avoir trouvé ce qu’elle considère être l’arme du crime en fouillant les suspects.

La police répète qu’il s’agissait d’un événement isolé et que la victime et les suspects se connaissaient.