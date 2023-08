La Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) n’offrira plus de sacs en papier à ses clients à compter du 5 septembre.

Elle avait annoncé en avril qu’elle mettrait progressivement fin à cette pratique, pour la protection de l’environnement.

La LCBO a estimé qu’elle distribuait annuellement 135 millions de sacs en papier, ce qui représenterait l’équivalent de plus de 188 000 arbres abattus et 2665 tonnes de déchets envoyés dans les dépotoirs.

Des sacs réutilisables en coton et en plastique sont vendus dans les succursales. Des boîtes de carton usagées et des cartons pour les canettes et bouteilles de bière sont aussi offerts gratuitement.