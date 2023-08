De nouvelles conditions d’utilisation du logiciel de vidéoconférence Zoom, qui l'autorisaient notamment à utiliser des données d’appels vidéo de ses utilisateurs et utilisatrices pour entraîner une intelligence artificielle (IA), ont créé un tollé en ligne ces derniers jours. L’entreprise a remis les pendules à l’heure lundi.

Ces conditions d’utilisation accordaient notamment à Zoom une licence perpétuelle, mondiale, non exclusive, libre de redevances, sous-licenciable et transférable, ainsi que tous les autres droits requis ou nécessaires [...] pour traiter les contenus de la clientèle et effectuer tous les actes qui leur sont relatifs [...] dans le but de [...] l'apprentissage automatique de l'intelligence artificielle .

Dans une autre section des conditions, on pouvait lire que Zoom pouvait utiliser certaines données d’internautes pour l’apprentissage automatique ou l’ IA (y compris à des fins de formation et de réglage des algorithmes et des modèles) .

Yves Jacquier, directeur d’Ubisoft La Forge à Montréal, l’équipe de recherche et développement de l’entreprise, fait partie des nombreuses personnes à avoir sonné l’alarme (Nouvelle fenêtre). Sur LinkedIn, il a écrit : Sans être un expert, cela signifie que Zoom peut utiliser tout le contenu (vidéos, discussions, messages…) pour former une IA sans aucune possibilité de s’en exclure.

Pour moi, il s'agit d'un sérieux signal d'alarme en termes de protection de la vie privée et de confidentialité , a-t-il ajouté.

Zoom rectifie le tir

Lundi, Zoom s’est voulu rassurante dans un billet de blogue (Nouvelle fenêtre) qui clarifie ses conditions d’utilisation.

Pour l'IA, nous n'utilisons pas de contenu audio, vidéo ou de texte pour l'entraînement de nos modèles sans le consentement de la clientèle.

Le logiciel de vidéoconférence compte depuis peu en essai gratuit deux outils d’ IA : Zoom IQ Meeting Summary, qui permet de générer des résumés de réunion, et Zoom IQ Team Chat Compose, qui offre des fonctions de composition de message.

Dans le billet de blogue, la cheffe de produit de Zoom décrit que lorsque l’administratrice ou l’administrateur d’une vidéoconférence a activé l’un de ces outils d’ IA , une fenêtre apparaît pour chaque personne qui se joint à la réunion. Dans ce message, les utilisateurs et utilisatrices ont deux choix : accepter que les données puissent être récoltées par Zoom pour des fins d’entraînement de leurs modèles d’ IA , ou de quitter la réunion.

Votre contenu est utilisé uniquement pour améliorer les performances et la précision de ces services d' IA . Et même si vous décidez de partager vos données, elles ne seront pas utilisées pour l'entraînement de modèles tiers , précise Smita Hashim.

La personne responsable de l’administration d’une réunion Zoom peut à tout moment désactiver le partage de données dans les paramètres du compte, d’après l’entreprise.

