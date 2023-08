Rencontre de suivi après le feu d’Exploitation Jaffa à Saint-Alphonse

Des représentants d’Exploitation Jaffa ont répondu aux questions des citoyens de Saint-Alphonse lundi soir après l’incendie de la semaine dernière au dépôt de matières résiduelles.

La directrice de l’entreprise Magalie Pouliot a expliqué que du retard avait été pris dans l’aménagement de la ligne de tri, ce qui fait que des matériaux, principalement du bois, s’étaient accumulés sur le site. La quantité respectait toutefois les limites permises par le gouvernement du Québec.

Ce qu’on a entendu c’est qu’il y aurait eu un souhait que le tri commence beaucoup plus tôt. On est allé au maximum de la vitesse à laquelle on était capable d’aller pour cette infrastructure là , dit-elle.

Des discussions sont en cours avec un intervenant en prévention de la MRC de la Bonaventure et le service incendie de Saint-Alphonse pour tenter de prévenir des incidents pareils à l’avenir.

Il a été prévu qu’on fasse des tas plus petits, qu’on sépare les matières et qu’on laisse une place plus grande entre les îlots pour faciliter les interventions , dit Magalie Pouliot.

La directrice dit que l’entreprise analyse toujours l’importance des dommages.

On n’a pas encore chiffré les dommages , dit-elle.

Il faut évaluer les pertes, le coût des interventions. De notre côté, il faut réorganiser nos opérations pour rétablir le service et on a prévu de revoir le plan d’intervention , explique Magalie Pouliot.

Elle dit que des clôtures, un canal qui récupèrent les eaux et une partie de l’asphalte ont été endommagés pendant l’incendie.

Production prévue à l'automne

Magalie Pouliot a précisé que la production d’agrégats écoresponsables pour l’industrie de la construction pourra démarrer comme prévu à l’automne, malgré l’incendie.

Je considère qu’il y a 50% de la matière qui n’a pas été touchée, donc on va être capable de trier et valorisé comme on l’a prévu dans notre projet , ajoute Magalie Pouliot.

Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure, était aussi présent à la rencontre.

S’il y a des mesures qu’on aurait dû prendre, on verra ce qu’on peut faire et pour le reste, je pense qu’il y a une grande réflexion à faire sur comment mettre en place des mesures pour valoriser les déchets de nos citoyens , dit Éric Dubé.

Ouvrir en mode plein écran Éric Dubé est maire de New Richmond et préfet de la MRC de Bonaventure. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Il estime que le feu de Saint-Alphonse a suscité une réflexion sur la gestion des matières résiduelles, puisque d’autres types de déchets et encombrants, comme des matelas, des plastiques et des sofas, faisaient aussi partie des déchets accumulés sur le site.

On s’est senti interpellé sur le fait qu’il n’y a pas d’écocentre sur notre territoire. Le fait qu’il y avait des résidus non triés à cet endroit-là parce qu’on n’a pas d’écocentre sur notre territoire, explique-t-il.

C’est certain qu’on a un enjeu dans la gestion des déchets sur notre territoire , dit Éric Dubé.

Il précise que l’ajout d’un écocentre a un coût et qu’il ne réglerait pas tous les défis de gestion de déchets dans la MRC.