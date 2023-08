La GRC du Manitoba saisit plus de 100 armes à feu, dont un canon en état de marche

Plus de 100 armes à feu ont été saisies lors d’une perquisition dans une maison située à Wawanesa, au Manitoba. Les policiers ont notamment saisi plusieurs armes à feu « historiques », dont un canon en état de marche.

La perquisition de l’Équipe nationale de soutien à l’application de la Loi sur les armes à feu a eu lieu le 20 juillet.

Les policiers ont retrouvé 121 armes à feu, plusieurs milliers de cartouches, une grande quantité de chargeurs dont beaucoup étaient pleins , trois gilets pare-balles et du matériel pour la fabrication d’armes à feu.

La police dénombre 53 armes à feu sans restriction, 53 armes à feu à autorisation restreinte, 4 armes à feu prohibées, 6 armes à feu historiques et 5 receveurs. Les armes à feu prohibées avaient été acquises avant qu’elles ne deviennent des armes interdites, note la GRC dans un communiqué.

On dénombre 62 armes d’épaule et 55 armes de poing. À cela s’ajoute un canon ancien en parfait état de marche , ajoute la GRC .

Un homme de 38 ans est accusé d’entreposage non sécuritaire d’armes à feu, de possession non autorisée d’une arme à feu, de possession dans un lieu non autorisé et de perte d’une arme à feu.