Meurtre de Joedin Leger : cinq coaccusés subiront leur procès l’an prochain

Cinq des six jeunes hommes accusés d'avoir tué Joedin Leger ont comparu ce matin à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Ce dernier a été tué par balles dans un quartier résidentiel de Moncton, en avril 2022.

Les dates des prochaines étapes des procédures ont été fixées. Il s'agit de tout un défi, puisqu'il y a cinq coaccusés, tous représentés par des avocats différents.

Le procès sera d'une durée d'au moins 8 semaines en Cour du banc du Roi. Il aura lieu dans plus d'un an, en septembre et octobre 2024.

Ce matin, la juge a dit que le temps presse, puisque le verdict doit être rendu pas plus de 30 mois après le dépôt des accusations afin d'éviter un arrêt des procédures pour délais déraisonnables.

Publicité

La couronne et le système judiciaire ont donc jusqu'à la fin de 2024 où le début de 2025 pour boucler ce dossier.

Nicholas McAvoy, Hunter England, Jerek England et Hayden LeBlanc subiront leur procès pour homicide involontaire. Riley Phillips sera pour sa part accusé de meurtre au deuxième degré.

Un sixième jeune homme, mineur au moment des faits allégués, est aussi accusé dans cette affaire. Il doit subir son procès séparément.