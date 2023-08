100 000 $ pour protéger un ruisseau à Longueuil

Une enveloppe de 100 000 $ est allouée à l’organisme Ciel et Terre afin de protéger et conserver la flore et la faune du ruisseau Massé, qui constitue un habitat important pour la rainette faux-grillon de l’Ouest.

Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique, en a fait l’annonce mardi en présence de Sherry Romanado, députée de Longueuil–Charles-LeMoyne, et de Michel Saint-Denis, président de l’organisme Ciel et Terre.

Le projet vise à améliorer les fonctions écologiques des zones tampons riveraines et la qualité de l’eau du ruisseau Massé.

En plus de sensibiliser la collectivité aux questions touchant la biodiversité naturelle, l’organisme Ciel et Terre, qui recevra ce montant, désignera des aires d’intervention prioritaires, nettoiera les berges, plantera des bandes de protection riveraines et éliminera les espèces exotiques envahissantes .

Cela s’inscrit dans un investissement de 6,7 millions de dollars au pays, a précisé le ministre Guilbeault.

Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir ces 22 projets grâce au Fonds pour dommages à l’environnement, qui fait en sorte que des mesures positives sont prises à la suite de dommages causés à l’environnement.

Le ministre Guilbeault a rappelé l’importance de protéger le ruisseau Massé dont l’environnement immédiat a subi de nombreux dommages dans les dernières décennies, accentuant la menace pour la rainette faux-grillon de l’Ouest, une espèce en péril en raison notamment du développement urbain, des activités agricoles et de l’expansion de l’infrastructure .

Ouvrir en mode plein écran La rainette faux-grillon de l'Ouest adulte n'atteint pas 4 cm de longueur. Photo : iStock / Christina Prinn

L’espèce est protégée depuis novembre 2021 par un décret du gouvernement fédéral.

La rainette faux-grillon, un petit amphibien qui mesure en moyenne 2,5 cm, se distingue par sa peau verdâtre, ses trois lignes dorsales (ou parfois des points) et sa ligne latérale noire observable sur ses flancs et qui s’étend du museau à l’aine. (Source : Nature-Action Québec)

Faciliter le rétablissement d’espèces comme la rainette faux-grillon de l’Ouest contribuera à la biodiversité globale et au maintien d’écosystèmes sains, à la santé, à la prospérité et au bien-être de toute la population , selon le ministère de l’Environnement.

En février dernier, une plus grande partie du boisé Fonrouge à Longueuil – habitat, entre autres, de la rainette faux-grillon de l’Ouest – est venue s’ajouter à la zone protégée à Longueuil.

En 2021, deux groupes environnementaux se disaient prêts à poursuivre le gouvernement fédéral s'il ne parvenait pas à protéger la rainette faux-grillon de l’Ouest menacée par un projet d'agrandissement d'un boulevard de Longueuil.