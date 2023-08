Le Syndicat des employés des Anciens combattants du Canada dénonce la lenteur dans le traitement des dossiers des vétérans nécessitant des soins de réadaptation.

L’organisme attribue ces retards à une mauvaise gestion des Partenaires des services de réadaptation aux vétérans canadiens, le fournisseur externe responsable d’offrir ces soins spécialisés.

Il y a des vétérans qui ont des besoins sur le plan de la santé physique et de la santé mentale [...] qui n'ont pas de soins depuis près d'un an maintenant.

Selon Simon Renaud, porte-parole du Syndicat des employés des Anciens combattants du Canada et président syndical dans la région de Québec Est, le temps d’attente pour avoir accès aux soins peut aller de quatre mois à un an.

Selon Simon Renaud, porte-parole du Syndicat des employés des Anciens combattants du Canada et président syndical dans la région de Québec Est, le temps d'attente pour avoir accès aux soins peut aller jusqu'à un an pour certains vétérans. Photo : Gracieuseté de Simon Renaud

Cette situation serait attribuable à plusieurs facteurs, selon lui.

Parce que la logistique [dans le processus de transition vers le nouveau fournisseur] n'était pas adéquate, parce que les employés du nouveau fournisseur n’étaient pas et ne sont toujours pas formés sur certaines choses , précise Simon Renaud.

Pour le syndicat, le nouveau fournisseur privé de soins du ministère des Anciens Combattants ne dispose pas non plus d’un bassin de professionnels suffisant pour répondre à la demande.

L'une des lacunes, c’est que le fournisseur aurait dû livrer ce projet-là en ayant une banque de psychologues, de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes et de professionnels qui seraient en mesure d’offrir des soins rapidement aux vétérans et à leur famille, mais il est parti de zéro , précise Simon Renaud.

Les employés du ministère doivent attendre que le nouveau fournisseur traite les demandes avant de faire le suivi auprès des vétérans, ajoute le syndicat.

Selon l'ancien ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAuley, la transition vers le nouveau sous-traitant privé devait permettre d'alléger le fardeau des gestionnaires travaillant au sein du ministère. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Partenaires des services de réadaptation aux vétérans canadiens a signé, en juin 2021, un contrat de 570 millions de dollars avec le fédéral pour offrir des soins aux vétérans.

Le fournisseur est né d'un partenariat entre deux entreprises, WCG International et Lifemark Health Group, filiale de Loblaws.

Le ministère des Anciens Combattants a toujours souligné que cette transition vers un sous-traitant privé permettrait d’alléger le fardeau des gestionnaires travaillant au sein du ministère et permettrait aux vétérans d'avoir accès à un réseau national de soins.

Plus de 12 000 vétérans au Canada ont fait une demande dans le cadre de ce programme de réadaptation, selon le ministère.

Une attente raisonnable, dit Ottawa

Dans une déclaration envoyée à Radio-Canada, le ministère des Anciens Combattants affirme que le temps de traitement des dossiers est raisonnable et que l’attente pour recevoir des soins dépend de la complexité des cas.

Les vétérans continuent à recevoir des services et du soutien en temps opportun , peut-on dans le message envoyé par courriel.

Le ministère fait valoir qu’environ 85 % des dossiers ont déjà été transférés au nouveau sous-traitant, ce qui représente environ 10 500 bénéficiaires.

Cette transition a commencé l’an dernier.

Quant au catalogue de professionnels spécialistes, le ministère souligne que le fournisseur dispose d’un réseau national de plus de 12 000 professionnels œuvrant en réadaptation.

Le fournisseur recrute activement dans le cadre d'une stratégie progressive qui soutient son engagement à offrir des services de qualité. Les professionnels de la santé sont très recherchés à l'échelle nationale dans un grand nombre d’institutions et de domaines , ajoute le ministère.

Ginette Petitpas-Taylor est devenue, fin juillet, la ministre des Anciens Combattants et ministre associée à la Défense nationale. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Plus de dialogue

Simon Renaud demande à la nouvelle ministre des Anciens Combattants, Ginette Petitpas-Taylor, une meilleure communication avec les membres du Syndicat des employés des Anciens combattants du Canada.

C'est essentiellement de s'asseoir rapidement et de façon récurrente avec le syndicat, jusqu'à ce qu'on mette en place des solutions qui tiennent compte des demandes et des soucis autant des gestionnaires de cas du ministère que des gens qui travaillent pour le nouveau fournisseur , précise-t-il.

Le syndicaliste soutient que les gestionnaires membres de son organisation n'ont pas été consultés durant le processus d’élaboration et de mise en place du projet.

Le ministère affirme, pour sa part, que les gestionnaires de cas ont été consultés.