Des citoyens de la MRC de Lotbinière ont fait parvenir une lettre à la ministre des Affaires municipales pour dénoncer un projet de parc éolien dans leur secteur. Ils craignent que le projet empiète sur des terres agricoles et mène à leur perte.

L’agriculteur Jean-Pierre Ducruc est membre du Collectif impact éolien Saint-Édouard-de-Lotbinière et signataire de la lettre. Il insiste pour dire qu’il ne s'oppose pas aux éoliennes en tant que telles.

Le projet d'un parc éolien divise la population de Lotbinière.

Le mouvement n’est pas contre les éoliennes, mais contre les éoliennes en terres agricoles. Ça va à l'encontre de prises de décision très claires du gouvernement pour garder à tout prix les terres agricoles , précise-t-il, en entrevue à l’émission Première heure.

Son terrain était lui-même visé par le promoteur du projet, Innergex. Il a refusé d’y accueillir une éolienne pour ne pas avoir à faire face aux conséquences qui auraient découlé de son installation.

On peut continuer à utiliser la terre, mais il faut maintenir d’abord des chemins d’accès en tout temps, il faut maintenir une aire de stationnement pour la machinerie qui viendrait éventuellement réparer les éoliennes , explique l’agriculteur.

Le promoteur prétend que l’optimisation des chemins existants peut permettre de développer les chemins d’accès nécessaires et que 95 % de la superficie autour de l’éolienne peut être remise en culture.

Jean-Pierre Ducruc s’inquiète aussi pour le réseau de drainage des terres qui pourrait être perturbé par les câbles souterrains qui achemineraient l’électricité générée.

Redevances et investissements

En refusant le projet, Jean-Pierre Ducruc passe à côté des redevances de 6000 $/MW promises aux propriétaires privés des terres par Innergex. Ces sommes peuvent potentiellement représenter un total d'environ 39 000 $ par année pour une éolienne de 6,5 MW.

C’est clair que c’est alléchant et c’est un peu ça qui fout la zizanie dans le secteur. Cependant, ce sont des contrats qui sont liés au rendement de l’éolienne et on fait miroiter un chiffre maximal aux propriétaires de terrain , allègue-t-il.

Un champ sur le sentier dans la MRC de Lotbinière

Les municipalités qui accueillent des éoliennes toucheront également une compensation de 6227 $/MW. Par contre, le projet vient avec des coûts, selon l’agriculteur. La communauté doit investir la moitié du coût des installations. À l’heure actuelle, il est à peu près impossible de savoir quel est l’investissement local demandé , soutient-il.

La situation crée des tensions dans les municipalités visées, ce que déplore Jean-Pierre Ducruc.

Mettre les éoliennes ailleurs

L’agriculteur souhaite que le promoteur se trouve un autre secteur pour développer son projet.

Il y a certainement moyen de trouver des lieux autres que les terres agricoles de grande valeur. Les terres qui sont visées actuellement dans notre secteur sont parmi celles qui ont le plus haut potentiel de la MRC de Lotbinière , affirme-t-il.

Un parc éolien en mer près de la Gaspésie

Selon le Collectif impact éolien Saint-Édouard-de-Lotbinière, le Cadre de référence relatif à l’aménagement de parcs éoliens en milieux agricole et forestier d’Hydro-Québec est clair : le promoteur doit favoriser la localisation des éoliennes et des lignes à la limite ou à l’extérieur de la zone agricole protégée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles .

Il doit également protéger les terres cultivables de bon potentiel et privilégier des projets sur des terres dont le potentiel agricole et forestier est le plus faible .

Dans sa lettre, le Collectif mentionne aussi la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme adoptée le 1er juin qui fait entre autres valoir la protection des terres et des activités agricoles.

Un projet de 125 MW

Innergex souhaite installer environ 25 éoliennes pour un rendement maximal de 125 MW, l’équivalent des besoins en électricité de 25 000 foyers, selon le promoteur.

Le parc est encore en phase préliminaire. Il sera soumis à l’appel d’offres en énergie éolienne d’Hydro-Québec en septembre. La mise en service est souhaitée pour 2027.

Les éoliennes choisies pour le projet seront blanches ou grises et mesureront environ 125 m de haut. Elles seront implantées à au moins 750 m des résidences afin d'atténuer le bruit pour les résidents.

Des éoliennes à Latimer, en Iowa

Innergex est une entreprise québécoise dont l’actionnaire principal est Hydro-Québec. Elle exploite actuellement 87 installations d’énergies renouvelables à différents endroits dans le monde, dont le Chili, les États-Unis et la France.

Le promoteur a déjà plusieurs parcs éoliens au Québec et cible différents endroits dans la province pour en établir d’autres.

Avec des informations de Louis Garon et d'Alex Boissonneault