Un camionneur de Toronto qui disait transporter des gaufres congelées vers un entrepôt de Georgie a été arrêté au poste-frontière du Peace Bridge, entre Fort Erie et Buffalo, le 27 juillet, avec d’importantes quantités de drogue.

Selon un communiqué du bureau du procureur, en fouillant le camion semi-remorque d’Ajaypal Dhillon, les douaniers ont trouvé environ 950 kg de marijuana et 50 kg de kétamine, un anesthésique et analgésique utilisé notamment en médecine vétérinaire.

Le service des douanes et de la protection des frontières a aussi appris que l’accusé aurait amené précédemment cinq autres chargements frauduleux aux États-Unis.

Ajaypal Dhillon est accusé d’importation de drogue et de possession de 100 kg ou plus de marijuana dans le but d’en faire la distribution. Il risque entre 5 et 40 ans de prison et une amende de 5 millions de dollars.

Les accusations n'ont pas été prouvées devant les tribunaux.